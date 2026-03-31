«Байер», а не перекуп: каким словом профессиональные автопродавцы предпочитают называться в 2026 году

Согласно результатам исследования, проведённого сервисом «Авто.ру», лишь 20% продавцов, систематически занимающихся куплей-продажей автомобилей, идентифицируют себя как «перекупщики». Для покупателей, как показал опрос, не столь важно, какое название использует продавец — куда значимее для них прозрачность и честность в общении.

В исследовании, в котором приняли участие свыше 3000 представителей автомобильного рынка, большинство респондентов предпочли называть себя другими терминами. Так, 26% опрошенных выбрали определение «профессиональные продавцы», 11% называют себя «частными дилерами», а ещё 7–9% — «автоподборщиками». Помимо этого, встречались такие варианты, как «байер», «автоброкер» и «реселлер». Продавцы, специализирующиеся на поставках автомобилей из других стран, чаще выделяют себя в отдельную категорию — «импортёры».

В то же время среди покупателей устоялось иное представление: около двух третей участников пользовательского опроса обозначают продавцов, регулярно перепродающих автомобили, как «перекупов» или «перекупщиков». Если деятельность связана с доставкой машин под заказ, более половины опрошенных предпочитают термин «перегонщик», а лишь 17% называют таких специалистов «импортёрами».

Различие между тем, как продавцы видят себя и как их воспринимают клиенты, проявляется и в коммуникации. По данным опроса, 46% профессиональных продавцов открыто признают, что занимаются перепродажей, либо представляются частными дилерами или подборщиками. Однако 38% продолжают называть себя «собственниками» автомобилей или придумывают различные истории, зависящие от конкретного автомобиля и ситуации на рынке.

Для потенциальных покупателей на первый план выходит не статус продавца, а его честность. Согласно результатам опроса, 30% покупателей готовы рассматривать сделки с продавцами, которые не скрывают свою роль и ведут открытый диалог. В то же время лишь 8% респондентов согласились бы купить машину у продавца, маскирующегося под частное лицо.

«По результатам опроса мы видим желание профессионалов рынка уйти от стандартного ярлыка “перекуп” и подчеркнуть специфику своей работы. При этом опрос пользователей показывает, что слово “перекуп” теряет негативную окраску там, где продавец работает на отзывы и репутацию, и воспринимается скорее как описание профессии, чем как штамп», — отметил руководитель направления по работе с профессиональными продавцами “Авто.ру” Максим Манаенков.

Автор: Иван Бахарев