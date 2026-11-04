Баттон вспомнил, как в 2009 году завоевал чемпионский титул в Бразилии

Перед Гран При Сан-Паулу Дженсон Баттон в своей колонке на сайте Aston Martin F1 вспомнил бразильский автодром, где в 2009 году завоевал чемпионский титул.

Интерлагос связан для меня со множеством воспоминаний. Впервые я выступил на этой трассе в 2000 году — это был мой второй Гран При, и именно там я набрал первые очки. В 2012-м на этом автодроме состоялась моя последняя победа в Формуле 1, а в 2009-м в Бразилии я стал чемпионом мира.

Мне всегда нравился Интерлагос. Это быстрая трасса старой школы с органичной конфигурацией, а бразильские болельщики очень любят гонки. При этом они патриотичны, поэтому наличие бразильского напарника делает жизнь ещё интереснее. В 2009 году моим напарником в Brawn был Рубенс Баррикелло, и именно с ним я боролся за титул.

Победа в чемпионате мира, которую я обеспечил себе в Бразилии, безусловно, стала главным событием моей карьеры. Сейчас я от всей души поздравляю Кими Антонелли, который в минувший уик-энд в Мехико завоевал титул и стал самым молодым чемпионом мира в истории нашего спорта.

Когда долго возглавляешь чемпионат, приходится постоянно справляться с прессингом, а это непросто. Если гонщику удаётся делать это в 20 лет, я снимаю перед ним шляпу. Похвалы заслуживает и его команда. Кстати, в Брэкли до сих пор работают некоторые специалисты, которые были в коллективе и в мои времена, когда он назывался Brawn. Радостно видеть, что они по-прежнему стремятся к успеху.

Эта команда стала лучшей в первый год новой эры Формулы 1. Теперь только от Aston Martin зависит, получат ли Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл машину, которая позволит догнать Mercedes, а затем поднять планку ещё выше.

Со стороны могло показаться, что Кими завоевал титул без особых усилий. Однако я уверен, что на деле всё было гораздо сложнее. Победы никогда не даются легко.

В 2009-м, когда я стал чемпионом, в начале сезона у нас была отличная машина. Но по мере того, как я начал выигрывать гонки, давление усиливалось. Мне хотелось побеждать на каждом Гран При, словно любой другой результат означал неудачу.

Я начал нервничать, и в некоторых гонках это мешало мне выкладываться по максимуму. Кроме того, команда уступала соперникам по темпам модернизации машины. Они постепенно сокращали отставание, а я не слишком хорошо справлялся с прессингом.

К Бразилии, где проходил предпоследний этап сезона, я по-прежнему лидировал в чемпионате. Однако квалификация сложилась для нас очень тяжело. Тренировки прошли неплохо, но затем пошёл дождь, и правильный выбор шин стал критически важным.

Во второй части квалификации мне установили шины для сильного дождя вместо промежуточных. Они быстро потеряли эффективность. В результате я показал только 14-е время. Рубенс завоевал поул, а Себастьян Феттель, ещё один мой соперник, стал 15-м. Такие результаты меня расстроили.

Бразильские болельщики радовались тому, что я оказался настолько далеко, и это не помогало улучшить настроение. В тот вечер я отправился в ресторан на ужин. Перед выходом один бразильский журналист поставил лестницу, чтобы я прошёл под ней, ведь для суеверных людей это плохой знак. Над этим можно было бы посмеяться, но мне было не до смеха. Поэтому мы с командой вышли через чёрный ход.

Этот эпизод показывает, насколько сильному прессингу я себя подвергал: на меня влияли даже такие мелочи.

В тот вечер отец спросил, что со мной происходит. Он напомнил о том, чего я достиг за карьеру и в том сезоне: «Неудачные моменты ещё будут, но это тоже часть. гонок. Всегда чаще терпишь поражения, чем побеждаешь, но важнее другое – умеешь ли ты после этого собраться, как ты реагируешь на неудачи».

В ту ночь я заснул с мыслью о том, что он абсолютно прав. Я неожиданно хорошо выспался, а утром, войдя в паддок, сразу увидел руководителя нашей команды Росса Брауна. Тогда я сказал ему, что намерен сегодня выиграть чемпионат.

Моё состояние полностью изменилось. Я готовился к гонке, понимая, что именно нужно делать, и больше не переживал из-за того, что могло пойти не так.

Это стало важным уроком, который я усвоил надолго. В нашем спорте всегда бывают сложные периоды. Но нельзя позволять одному неудачному уик-энду влиять на настроение: никогда не знаешь, что ждёт тебя за следующим поворотом.

Думаю, такой подход должен вселять надежду в Aston Martin. Нужно продолжать верить в свои силы, рассчитывать на улучшение ситуации, действовать сообща и правильно реагировать, если что-то идёт не по плану.

Многие помнят, как мы отмечали мой титул в гараже Brawn и как я по радио рискнул исполнить We Are The Champions, знаменитую песню Queen. Однако эмоции после завоевания титула заметно отличаются от радости по поводу победы в гонке. Победа — это чистый адреналин: в тот момент ты просто безумно счастлив. Титул — совсем другая история. Ты испытываешь огромное облегчение, потому что наконец добился цели, ради которой так долго трудился.

После Гран При Бразилии, выбравшись из машины, я увидел Мики Колльера, моего тренера, а затем отца. Он крепко обнял меня и долго не отпускал, потому что плакал. Потом я вошёл в гараж, где меня ждала команда. Шампанское было буквально повсюду — это был восхитительный момент!

Фото: F1news.ru

Около часа мы праздновали вместе с командой. Затем я вернулся в отель, сел на кровать и ещё два часа ждал, пока эмоции улягутся.

Я вспоминал всю свою карьеру, которая началась, когда мне было 8 лет. Передо мной проходили разные годы, многочисленные уик-энды, когда не находилось времени даже на встречу с друзьями, радостные и печальные моменты, а также вся работа, которую пришлось проделать ради единственной цели.

Хорошо, что у меня была возможность предаться воспоминаниям. В конце концов я понял, что моя мечта сбылась: я стал чемпионом мира! После этого я задумался: что же дальше?

Ответа у меня не было. Я лишь понимал, что должен заняться чем-то новым, и тогда решил перейти в McLaren, где моим напарником становился Льюис Хэмилтон. Безусловно, это был новый вызов!..