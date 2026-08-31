Баттон рассчитывает, что Алонсо продолжит карьеру в Формуле-1

Чемпион мира 2009 года и посол Aston Martin Дженсон Баттон высоко оценил карьеру Фернандо Алонсо. Британец сравнил испанского гонщика с Михаэлем Шумахером и признался, что хотел бы увидеть его в Формуле 1 в следующем году.

Дженсон Баттон: «Будущее Фернандо сейчас активно обсуждается. Не знаю, решит ли он провести в Формуле 1 ещё один сезон, но уверен, что когда бы он ни завершил карьеру, его по праву будут считать одним из величайших гонщиков в истории.

Хотя лично я надеюсь, что он останется ещё на некоторое время. Пока мы ждём его решения, я решил вспомнить о тех годах, когда сам боролся с ним на гоночных трассах.

Лучший комплимент, который я могу сделать Фернандо, заключается в том, что бороться с ним было примерно так же, как бороться с Михаэлем Шумахером. По моему опыту, борьба с ними всегда была сложной, но это борьба была честной и каждый раз на пределе возможностей. И мне это нравилось. В этом и заключалась одна из особенностей борьбы с ними.

Когда я одержал первую победу в Формуле 1 в Венгрии, я соперничал именно с ними. И именно этого ты хочешь как гонщик – бороться с лучшими, с великими, чтобы понять, насколько ты хорош на их фоне.

За карьеру мне довелось бороться на только с Фернандо и Михаэлем, но и Микой Хаккиненом, Кими Райкконеном, Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Мне очень повезло соперничать с настоящими легендами автоспорта.

Фернандо выделяет его стиль пилотирования. Если покрасить все машины в одинаковый цвет и выпустить всех гонщиков на трассу, то будет непросто понять, кто есть кто. Но когда мимо проезжает Фернандо, то сразу становится ясно, что это он. Всё дело в том, как он действует за рулём.

Фернандо пилотирует совершенно иначе, чем остальные. Он агрессивен, прекрасно адаптируется к ситуации, и он был таким на протяжении всей карьеры».