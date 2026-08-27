Запрещены: автомобильные номера серии 76, которые DVLA сочло слишком непристойными для дорог

На фоне множества тревожных новостей Auto Express решил немного поднять читателям настроение. Редакции удалось получить официальный список запрещённых автомобильных регистрационных знаков с кодом 76 — то есть всех комбинаций, которые Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) считает слишком непристойными для использования на дорогах.

Каждый год в марте и сентябре DVLA вводит новую комбинацию букв и цифр с актуальным числовым «age identifier». Для автомобилей, зарегистрированных в марте, используются последние две цифры года — в начале этого года таким кодом было 26. В сентябре к предыдущему числу прибавляют 50, обозначая середину 12-месячного цикла. Поэтому новым кодом для сентября 2026 года станет 76.

Некоторые сочетания цифр при определённой доле воображения и внимательном взгляде могут напоминать буквы, что приводит к довольно забавным результатам. Например, цифра «7» в комбинации «76» может выглядеть как «r» или T’, из-за чего появляются сомнительные регистрационные знаки вроде ‘AA76 RSE’ или ‘EA76 POO’.

Дважды в год DVLA проводит заседания, на которых решает, какие комбинации нельзя допускать к использованию. Это необходимо, чтобы на дорогах не появлялись знаки, которые “may cause offence, embarrassment or are in poor taste”. Поэтому неудивительно, что ‘RU76 UKR’ и ‘HH76 TLR’ вошли в список запрещённых регистрационных знаков DVLA для очередного изменения системы.