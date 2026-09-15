BAIC, Changan и KGM пересмотрели цены на некоторые модели

Еще три бренда скорректировали цены на новые автомобили. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих на российском рынке.

Наибольшее количество изменений зафиксировано у Changan: цены выросли сразу на три модели. Лифтбек UNI-V 2025 года выпуска подорожал на 50 тысяч рублей (+1,5%), а автомобили, произведенные в 2026-м, прибавили 80 тысяч (+2,3%).

Кроссовер UNI-K во всех комплектациях, за исключением версии Комфорт, стал дороже на 100 тысяч рублей (плюс 2,1 – 2,2%). На такую же сумму увеличилась стоимость полноприводного кроссовера UNI-S (плюс 3,2 – 3,4%).

У седана BAIC Ю5 Плюс (U5 Plus) в комплектации Люкс цена выросла на 40 тысяч рублей (+2,0%), а в исполнении Престиж — на 60 тысяч (+2,9%).

Единственной моделью, которая подешевела, стал внедорожник KGM Rexton. Его стоимость снизилась на 250 тысяч рублей (минус 4,0 – 4,2%).

Ранее сообщалось, что в сентябре цены на новые автомобили изменили 11 брендов. О дальнейшей динамике стоимости машин эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут 6 октября на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026.