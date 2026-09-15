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BAIC, Changan и KGM пересмотрели цены на некоторые модели

Цены на новые автомобили на российском рынке пересмотрели Changan, BAIC и KGM: три модели подорожали, а внедорожник Rexton подешевел на 250 тысяч рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2026, 14:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Еще три бренда скорректировали цены на новые автомобили. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих на российском рынке.

Наибольшее количество изменений зафиксировано у Changan: цены выросли сразу на три модели. Лифтбек UNI-V 2025 года выпуска подорожал на 50 тысяч рублей (+1,5%), а автомобили, произведенные в 2026-м, прибавили 80 тысяч (+2,3%).

Кроссовер UNI-K во всех комплектациях, за исключением версии Комфорт, стал дороже на 100 тысяч рублей (плюс 2,1 – 2,2%). На такую же сумму увеличилась стоимость полноприводного кроссовера UNI-S (плюс 3,2 – 3,4%).

У седана BAIC Ю5 Плюс (U5 Plus) в комплектации Люкс цена выросла на 40 тысяч рублей (+2,0%), а в исполнении Престиж — на 60 тысяч (+2,9%).

Единственной моделью, которая подешевела, стал внедорожник KGM Rexton. Его стоимость снизилась на 250 тысяч рублей (минус 4,0 – 4,2%).

Ранее сообщалось, что в сентябре цены на новые автомобили изменили 11 брендов. О дальнейшей динамике стоимости машин эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут 6 октября на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026.

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