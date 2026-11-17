В 2026 году российские автомобилисты стали чаще устанавливать сигнализации с функцией автозапуска вместо штатных или устаревших систем. По словам автоэксперта Дмитрия Борисова, которых цитирует «Газета.Ru», спрос на монтаж таких устройств увеличился примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольший вклад в рост обеспечили владельцы автомобилей старше пяти лет.

Специалист связывает повышение интереса к автосигнализациям прежде всего с уменьшением их стоимости. За год цены на ряд востребованных моделей охранных систем снизились на 20–30%, благодаря чему устройства стали доступнее для автовладельцев.

Как отметил эксперт, дистанционный запуск двигателя предусмотрен даже в бюджетных сигнализациях стоимостью 10–15 тыс. рублей. Эта функция, по его словам, особенно удобна зимой: с её помощью можно заранее прогреть двигатель и салон автомобиля.

«Пик обращений приходится на осенний сезон: спрос на автозапуск с сентября по декабрь вырастает в полтора-два раза по сравнению с летом. Основной мотив — не защита от угона, а комфорт», — уточнил Дмитрий Борисов.

Борисов также призвал не экономить на установке оборудования. Ошибки при подключении могут привести к сбоям в работе электроники. На современных автомобилях, включая машины китайских марок, для полноценной работы автозапуска нередко требуется отдельный модуль обхода штатного иммобилайзера. В некоторых комплектах он уже входит в состав системы, однако иногда модуль необходимо приобретать отдельно.