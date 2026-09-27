Айзек Хаджар: «Я вернулся в нужное время»

Айзек Хаджар после травмы вновь выступил в Баку, пропустив три этапа. Возвращение завершилось вторым подиумом в сезоне.

Вопрос: Айзек, какое эффектное возвращение! После пропуска трёх этапов вы сразу заработали второй подиум в сезоне…

Айзек Хаджар: Должен сказать, что я вернулся в нужное время — как с точки зрения восстановления после травмы, так и с точки зрения возможностей машины. По ходу уик-энда я действовал весьма осторожно – это довольно сложная трасса для возвращения после травмы руки. Не хотелось врезаться в барьер. Но этот подход сработал – и в итоге я поднялся на подиум. Сложно было бы рассчитывать на большее.

Вопрос: Сейчас с запястьем есть какие-то проблемы?

Айзек Хаджар: Нет.

Вопрос: Вы скучали по гонкам во время вынужденного перерыва?

Айзек Хаджар: Да, прошло немало времени. Словно ещё один перерыв – совсем не то, чего хочется в середине сезона.

По словам Айзека Хаджара, ему не хватало адреналина, быстрых кругов в финале квалификации и борьбы с соперниками. Возвращение к соревнованиям стало для него особенно приятным.

Адреналин, быстрые круги в финале квалификации, борьба с соперниками – всего этого мне не хватало. Я рад снова сражаться с другими гонщиками. Когда я в следующий раз пойду на тренировку по боксу, я буду больше думать головой.

Вопрос: По радио вы жаловались на вибрации в коробке передач, когда вы ехали за автомобилем безопасности. После рестарта проблема исчезла?

Айзек Хаджар: Нет, остался странный звук и сильная вибрация. Честно говоря, я немного нервничал, но в итоге смог финишировать. Мы разберёмся, с чем там была проблема.

Вопрос: Этот уик-энд добавил вам уверенности перед поездкой в Сепанг?

Айзек Хаджар: Конечно. Знаете, подиум в Монако – это было здорово, но там причина была не в чистой скорости, а в том, что так сложились обстоятельства. Подиум в Баку – совсем другое дело. Здесь мне действительно удалось чисто провести уик-энд и пробиться на этот подиум. Для меня это первый такой опыт, он придаёт мне уверенности перед следующими гонками.

Вопрос: Подготовленные командой новинки повлияли на ваши ощущения за рулём? Сейчас вы чувствуете себя увереннее при входе в повороты, или машина просто стала быстрее?

Айзек Хаджар: В Баку очень специфическая трасса, с особым покрытием. Я уже говорил, что баланс мне понравился уже в первой тренировке. Что касается стабильности задней части машины, мы, безусловно, уступаем Mercedes. Но с точки зрения управляемости на торможении машина, на мой взгляд, определённо сделала шаг вперёд по сравнению с Будапештом. Этим я очень доволен.