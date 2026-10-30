«Я до сих пор несколько расстроен»: Айзек Хаджар поделился эмоциями

В Мехико Айзеку Хажару напомнили о сложном уик-энде, который он провёл в Остине. При этом в выступлении французского гонщика Red Bull Racing были и позитивные моменты: в воскресенье он продемонстрировал достойный темп.

Айзек Хаджар: «Я до сих пор несколько расстроен, потому что позади действительно очень непростой уик-энд, когда на тренировках у меня были большие сложности, но несмотря на это я всё-таки был одним из претендентов на поул.

В воскресенье я показал хороший темп, но нам помешал ряд проблем, в том числе радиосвязь плохо работала, плюс на трассе меня кое-кто блокировал, так что поводы для расстройства были. Также можно вспомнить, что старт прошёл не лучшим образом.

В общем, определённые обстоятельства складывались не в нашу пользу, но всё-таки главное в другом: мы были способны на отличный темп, и это меня просто радует.

Если говорить о проблемах на старте, то сцепление на моей машине осталось прежнее, поэтому мне надо как-то к нему адаптироваться, но я постараюсь. Если мне удастся хотя бы минимизировать потери, я уже буду доволен. Иногда мне кажется, что нам удалось с этим разобраться, но потом сложности проявляются вновь – именно так было в Остине.

Поэтому гарантировать ничего нельзя, но я точно знаю, что мы приложим максимум усилий. Тем более на мексиканской трассе очень долгий разгон в сторону первого поворота, и в теории здесь можно удачно воспользоваться слипстримом позади другой машины – разумеется, это тоже может помочь».