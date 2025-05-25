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Исаак Хаджар рассказывает о едва не заснувшем на работе моменте!

Racing Bulls заработали очки в Монако: Хаджар и Лоусон довольны результатами гонки. Айзек признался, что чуть не уснул за рулем, Лиам рад контролировать ход гонки и заработать первые очки в этом сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2025, 19:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем этапе Гран При в Монако команда Racing Bulls наконец-то сумела заработать очки сразу двумя машинами. Айзек Хаджар продемонстрировал лучший результат в своей карьере, финишировав на 6-ой позиции как в квалификации, так и в гонке. В то же время, его напарник Лиам Лоусон смог заработать свои первые баллы в текущем сезоне.

Айзек Хаджар, финишировавший на шестом месте, поделился впечатлениями от гонки: «Гран При Монако - очень тяжелая гонка, которая требует максимальной концентрации в течение двух часов. Признаюсь, моментами чувствовал как утомление настигает меня, однако я старался поддерживать темп, чтобы не уснуть за рулем, особенно на быстрых участках».

Лиам Лоусон, финишировавший восьмым и тоже заработавший очки, отметил: «Такие возможности полностью контролировать ход гонки не предоставляются часто, поэтому сегодняшний результат для нас особенно ценен. Были некоторые сомнения, но в целом обе машины в очках - это действительно великолепный результат для нас».

Источник

Лиам Лоусон (64)Айзек Хаджар (19)Racing Bulls (25)

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