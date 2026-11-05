Айзек Хаджар: всё наладится — это лишь вопрос времени

После Гран При Азербайджана, где Айзек Хаджар во второй раз в сезоне поднялся на подиум, выступления гонщика Red Bull Racing стали менее успешными. В Бразилии он признался, что его огорчают регулярные неудачи, мешающие полностью реализовать потенциал машины.

Айзек Хаджар: «Сейчас это особенно сильно меня расстраивает. В последних гонках мне даже не удавалось финишировать в первой пятёрке. И если не считать Малайзию, в каждое воскресенье что-нибудь происходило.

Рано или поздно всё наладится – это лишь вопрос времени. Что касается моей скорости, то, думаю, в последних гонках я выглядел вполне достойно, поэтому продолжу бороться. На этой трассе многое будет зависеть от переменчивых погодных условий, так что мне нужно быть особенно внимательным».