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Айзек Хаджар: всё наладится — это лишь вопрос времени

Айзек Хаджар рассказал о серии неудач после подиума в Азербайджане, проблемах Red Bull Racing и шансах улучшить результат на предстоящем Гран При Бразилии
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2026, 23:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После Гран При Азербайджана, где Айзек Хаджар во второй раз в сезоне поднялся на подиум, выступления гонщика Red Bull Racing стали менее успешными. В Бразилии он признался, что его огорчают регулярные неудачи, мешающие полностью реализовать потенциал машины.

Айзек Хаджар: «Сейчас это особенно сильно меня расстраивает. В последних гонках мне даже не удавалось финишировать в первой пятёрке. И если не считать Малайзию, в каждое воскресенье что-нибудь происходило.

Рано или поздно всё наладится – это лишь вопрос времени. Что касается моей скорости, то, думаю, в последних гонках я выглядел вполне достойно, поэтому продолжу бороться. На этой трассе многое будет зависеть от переменчивых погодных условий, так что мне нужно быть особенно внимательным».

Источник

Айзек Хаджар (210)Red Bull Racing (1121)

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