Айзек Хаджар продемонстрировал шлем к этапу в Зандфорте

Айзек Хаджар примет участие в Гран При Нидерландов в шлеме со специальным дизайном.

Год назад в Зандфорте француз впервые завоевал подиум в Формуле 1. В память об этом событии он подготовил особую раскраску шлема. На ней обыгран эпизод празднования успеха вместе с Racing Bulls, когда Айзек случайно разбил хрупкий фарфоровый кубок.

Кроме того, на Гран При Нидерландов гонщики Red Bull Racing выйдут на трассу в комбинезонах с необычной раскраской. У Макса Ферстаппена в дизайне будут оранжевые вставки, а у Айзека — светлые.