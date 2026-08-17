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Айзек Хаджар продемонстрировал шлем к этапу в Зандфорте

Айзек Хаджар выступит на Гран При Нидерландов в шлеме особой раскраски, посвящённой своему первому подиуму в Формуле 1 и разбитому фарфоровому кубку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.08.2026, 12:33·1 мин
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Фото: F1news.ru

Айзек Хаджар примет участие в Гран При Нидерландов в шлеме со специальным дизайном.

Год назад в Зандфорте француз впервые завоевал подиум в Формуле 1. В память об этом событии он подготовил особую раскраску шлема. На ней обыгран эпизод празднования успеха вместе с Racing Bulls, когда Айзек случайно разбил хрупкий фарфоровый кубок.

Кроме того, на Гран При Нидерландов гонщики Red Bull Racing выйдут на трассу в комбинезонах с необычной раскраской. У Макса Ферстаппена в дизайне будут оранжевые вставки, а у Айзека — светлые.

Фото: F1news.ru

Источник

Айзек Хаджар (179)Red Bull Racing (1012)

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