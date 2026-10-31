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Айзеку Хаджару вынесли формальное предупреждение

Айзек Хаджар получил формальное предупреждение стюардов Гран-при Мехико за то, что оттолкнул болельщика, пытавшегося сделать селфи в паддоке автодрома.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 20:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В субботу утром гонщик Racing Bulls Айзек Хаджар предстал перед стюардами Гран При Мехико. Его заподозрили в нарушении дисциплины.

Поводом стал инцидент с болельщиком, который хотел сделать с гонщиком селфи. Хаджар довольно резко оттолкнул его. Видео произошедшего в паддоке автодрома имени братьев Родригес быстро распространилось в сети. При этом очевидно, что сам болельщик вел себя не слишком учтиво.

Стюарды выслушали Айзека Хаджара и представителя команды, а также изучили имеющиеся свидетельства. В результате они квалифицировали действия гонщика как нарушение статьи 12.2.1.l Международного спортивного кодекса FIA и вынесли ему формальное предупреждение.

По словам Хаджара, в пятницу он спешил на первую тренировку, когда один из гостей паддока начал вести себя довольно агрессивно. Сотрудник службы безопасности не успел вмешаться, поэтому гонщику пришлось самостоятельно реагировать на некорректные действия болельщика.

Стюарды учли эти обстоятельства как смягчающие и ограничились формальным предупреждением.

Источник

Айзек Хаджар (209)Racing Bulls (321)

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