Айзек Хаджар: «Подиум будет хорошим результатом»

В Мельбурне французский гонщик Айзек Хаджар успешно дебютировал в квалификации за команду Red Bull Racing, заняв третье место. Спортсмен отметил, что удовлетворён достигнутым результатом и намерен побороться за подиум в предстоящей гонке. В случае успеха это станет второй наградой в его карьере.

В то же время ситуация для его напарника по команде Макса Ферстаппена сложилась иначе. Голландский пилот не смог показать квалификационное время. На первом сегменте квалификации его автомобиль развернуло на торможении перед первым поворотом, после чего машина угодила в стену. Теперь решение о допуске Ферстаппена к старту будет принимать коллегия стюардов.

Айзек Хаджар (3-й): «Квалификация прошла гладко, хотя до неё уик-энд складывался несколько тяжело, и мы были не в состоянии бороться за места в первой тройке. Я чувствовал, что гонщики Ferrari и McLaren однозначно меня опережают, но на протяжении всей квалификации я наращивал темп и смог проехать очень хороший последний круг.

Единственное, что я могу сделать в гонке против Mercedes, это лучше стартовать. Но в данный момент они слишком быстры. Хочу сохранить свою позицию в гонке. Второй подиум станет хорошим результатом».

