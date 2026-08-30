Айзек Хаджар готовится вновь сесть за руль

Айзек Хаджар пропустил Гран При Нидерландов из-за травмы запястья. В Red Bull Racing его заменил Лиам Лоусон, который финишировал седьмым. За руль машины Racing Bull вместо новозеландца сел резервист Юки Цунода. Он также провёл этап на достойном уровне, хотя набрать очки ему не удалось.

Ожидается, что уже в Монце Хаджар сможет вернуться к выступлениям. Как сообщает RacingNews365, французский гонщик и команда приняли все возможные меры, чтобы ускорить восстановление. Это даёт основания рассчитывать на его участие в Гран При Италии.

Издание, не ссылаясь при этом на конкретные источники, утверждает, что Айзек и команда сохраняют оптимизм. О своём решении они намерены объявить в среду. До этого момента гонщика ждёт продолжение интенсивной реабилитационной программы.

Помимо медицинского освидетельствования, Хаджар, как ожидается, проведёт работу на симуляторе команды в Милтон-Кинсе. В то же время автор материала признаёт, что точных данных о том, как именно в Red Bull будут оценивать готовность гонщика вернуться за руль, нет.

Итоги этих проверок определят состав напарников Макса Ферстаппена и Арвида Линдблада на итальянском этапе. Если Хаджар не сможет выступить, команда в крайнем случае вновь воспользуется вариантом, который успешно сработал в Голландии.