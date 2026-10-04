«Мы решили разделить риски»: Айо Комацу

В Haas F1 применили разную стратегию: Оливер Берман начал гонку на сликах, а Эстебан Окон — на промежуточных шинах. Однако заработать очки обоим гонщикам не удалось.

Айо Комацу, руководитель команды: «Какая богатая на события гонка! В сложных условиях мы решили разделить риски, но ошиблись, когда не позвали Оливера в боксы, увидев, сколько времени он теряет на сликах. Мы были уверены, что трасса быстро высохнет, но этого не произошло.

Позитивным моментом стал высокий темп Эстебана на первом отрезке на промежуточных шинах. К сожалению, при въезде в боксы он вылетел с трассы, потом пит-стоп прошел не лучшим образом – в итоге мы уступили позицию одной из машин Racing Bulls, а затем слишком сильно нагрузили новые шины – и с этого момента гонка Эстебана была испорчена.

Нужно сделать выводы и использовать этот опыт, чтобы уже в Сингапуре вернуться в борьбу за очки».

Оливер Берман (14-й): «Стартовав на сликах, я потерял сорок секунд, так что моя гонка не была простой. Машина позволяла атаковать, отставание сокращалось. Если бы мы сразу правильно выбрали шины, то могли заработать очки.

Надеюсь, трасса в Сингапуре нам больше подойдет. Сегодня немного помогла погода – было немного прохладнее, чем накануне, но в Сингапуре ночная гонка, да и асфальт там гладкий – всё это позволяет надеяться, что уик-энд пройдет лучше».

Эстебан Окон (15-й): «Я отлично стартовал и ехал шестым. Я понимал, что не смогу удержать эту позицию до финиша, но у меня были хорошие шансы заработать очки. К сожалению, после пит-стопа я постепенно откатывался назад.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, наши парни отлично поработали с машиной в этот уик-энд, но некоторые решения могли быть другими».