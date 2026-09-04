Над SEAT нависла угроза ликвидации: Volkswagen Group делает ставку на Cupra

Более пяти лет спустя после выхода последней полностью новой модели SEAT Volkswagen Group объявила, что после 2030 года испанский бренд может подвергнуться «постепенному сворачиванию».

В заявлении, опубликованном одновременно с утверждением нового плана Future Plan 2030, VW признала: “increasingly demanding regulations, the economics of electrification and the investment required to develop a new generation of models make the decision for further investment in the SEAT brand increasingly challenging”. При этом автомобильный гигант подчеркнул: “no final decision has been taken”.

Последней полностью новой моделью, созданной для бренда SEAT, стало семейство хетчбеков Leon нынешнего поколения, вышедшее на рынок еще в 2020 году. С тех пор незначительных обновлений оказалось недостаточно для поддержания интереса к марке. Вместо этого Volkswagen Group делает ставку на более спортивный и престижный бренд Cupra, который изначально развивался как ответвление SEAT.

С начала этого года Seat зарегистрировал в Великобритании чуть менее 10,500 автомобилей — менее пятой части от показателя другого бюджетного бренда VW Group, Skoda. Это означает почти 30-процентное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и указывает на ослабление интереса британских покупателей к названию SEAT, несмотря на то, что в 2027 году ожидается появление слегка обновленных версий кроссовера Arona и хетчбека Ibiza.

Генеральный директор SEAT Marcus Haupt намекнул, что в будущем бренд может получить в Volkswagen Group преимущественно «промышленную роль»: “This is a story of transformation, with CUPRA as a key driver of our future growth and profitability,” Haupt said. “At the same time, our industrial responsibilities are growing and, with them, employment. We are building a strong future for SEAT S.A. and for Martorell.”

Упоминание Martorell — провинции в Испании, где VW Group в настоящее время выпускает модели Seat и Cupra и обеспечивает работой более 10,000 человек, — может указывать на возможное перераспределение производственных мощностей в пользу Cupra. Ранее Volkswagen уже вел переговоры с китайскими брендами об использовании своих европейских производственных площадок. Поэтому нельзя исключать заключение сделки по аналогии с соглашением, которое Nissan и Chery заключили ранее в этом году в Великобритании.