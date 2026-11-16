АвтоВАЗ начал дорожные испытания новой семейной «Лады» с турбированным двигателем. Что это за автомобиль?

«АвтоВАЗ» начал дорожные испытания новой модификации кроссовера LADA Azimut, оснащенной турбированным двигателем. На это указывают фотографии автомобиля с шильдиком Turbo на двери багажника, опубликованные в Telegram-канале «АвтоКульт».

Как сообщил автор снимков, турбированную версию кроссовера LADA Azimit испытывают на улицах Тольятти. Это первый случай, когда подобный автомобиль заметили за пределами территории завода и научно-технического центра концерна.

Фото: Автоновости Дня

По двухцветной окраске кузова и дизайну легкосплавных дисков можно предположить, что замеченный автомобиль выполнен в максимальной комплектации. Ожидается, что под его капотом установлен 1,5-литровый 150-сильный двигатель. В связке с ним, как сообщалось ранее, вероятно, работает классический гидромеханический «автомат».

Официальная премьера «турбоАзимута», вероятно, состоится уже в ближайшее время: ее запланировали на 2027 год. Месяц назад представитель «АвтоВАЗа» назвал этот срок премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время презентации модели на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.

«Автомобиль базируется на модернизированной платформе LADA Vesta, оснащается двигателями 1.6 и 1.8 и двумя типами трансмиссии: механическая и автоматическая бесступенчатая. В следующем году появится еще один вариант с турбодвигателем 1.5», — говорил представитель «АвтоВАЗа».

Летом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что до конца 2026 года будет изготовлена серия прототипов LADA Azimut со 150-сильным турбомотором и гидромеханическим «автоматом». По словам топ-менеджера, перед запуском «в серию» автомобили должны пройти масштабные испытания, доводку и оценку востребованности у покупателей с учетом рыночных реалий.

"Если все удачно сложится, мы сможем начать выпуск «Азимута» с турбомотором в 2027 году», – отмечал Максим Соколов.

В 2028-м планируется представить гибридную версию LADA Azimut. Ее лично протестировал глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр отметил «бодрый» разгон автомобиля с места и просторный салон, который, по его мнению, делает машину подходящей для большой семьи и дальних поездок.

Производство стандартной LADA Azimut началось на заводе в Тольятти 25 сентября. В продажу модель должна поступить в первых числах декабря текущего года. Новый конкурент Haval Jolion, Tenet T4L/T7 и Belgee X50/X50+ будет предлагаться с атмосферными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Двигатели будут работать в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и вариатором.

Автор: Иван Бахарев