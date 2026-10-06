Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит семейную «Ладу» с турбомотором и «автоматом»

В 2027 году «АвтоВАЗ» намерен расширить линейку силовых установок кроссовера LADA Azimut за счет турбированного двигателя объемом 1,5 литра. Об этом представитель концерна сообщил во время презентации автомобиля премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.

«Автомобиль базируется на модернизированной платформе LADA Vesta, оснащается двигателями 1.6 и 1.8 и двумя типами трансмиссии: механическая и автоматическая бесступенчатая. В следующем году появится еще один вариант с турбодвигателем 1.5», — рассказал представитель «АвтоВАЗа».

Летом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов уже говорил, что до конца нынешнего года компания намерена изготовить серию прототипов LADA Azimut со 150-сильным турбомотором и гидромеханическим «автоматом». Перед запуском в серию автомобили должны пройти масштабные испытания, доводку и оценку востребованности у покупателей с учетом рыночных реалий.

"Если все удачно сложится, мы сможем начать выпуск «Азимута» с турбомотором в 2027 году», – отмечал Максим Соколов.

В 2028-м планируется премьера гибридной модификации LADA Azimut. Недавно автомобиль лично испытал глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр положительно оценил «бодрый» разгон с места и вместительный салон, который, по его мнению, подходит для большой семьи и дальних поездок.

Гибридная версия Azimut выполнена по последовательно-параллельной схеме и относится к подзаряжаемым гибридам. Двигатель внутреннего сгорания вращает передние колеса, тогда как электромоторы приводят в движение передние и задние. Совокупная мощность установки достигает около 500 л. с., разгон до «сотни» занимает 6,5 секунды, а заявленный общий запас хода превышает 1000 км.

Бензиновый LADA Azimut появится в продаже до конца 2026 года. Выпуск модели стартовал на заводе в Тольятти 25 сентября. Покупателям предложат два атмосферных двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. В пару к ним будут устанавливать шестиступенчатую «механику» и вариатор.

Автор: Иван Бахарев