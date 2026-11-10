АвтоВАЗ рассказал о технологиях, внедрённых на конвейере для производства новой семейной «Лады»

Концерн «АвтоВАЗ» подготовил производство кроссовера LADA Azimut на заводе в Тольятти. Предприятие внедрило лазерную сварку и освоило выпуск особо крупных штампованных кузовных деталей формата XL. Об изменениях на конвейере и новых технологиях автопроизводитель сообщил в Telegram-канале «Поладим с LADA».

LADA Azimut стал первой моделью бренда с панорамной крышей и люком. Для её установки потребовалось увеличить жёсткость кузова. В «АвтоВАЗе» утверждают, что этот показатель стал самым высоким в линейке LADA. Детали в зоне люка соединяют с помощью лазерной сварки. Длина шва составляет 18 см, что, по словам представителей предприятия, обеспечивает точность и прочность соединения.

Фото: Автоновости Дня

Для установки панорамной крыши на главном конвейере организовали отдельный участок. Операция длится четыре минуты, поэтому кузов перемещают на специальный стенд, не допуская замедления основной линии. На этом участке автомобиль несколько метров движется в направлении, противоположном месту схода с конвейера.

После этого автоматический манипулятор устанавливает и центрирует крышу, а затем закрепляет её по периметру. Завершив операцию, кроссовер возвращают на основной маршрут сборки.

Фото: Автоновости Дня

Для LADA Azimut предприятие также освоило выпуск самого крупного бампера в своей производственной программе. Его отливают за 77 секунд с применением самой тяжёлой оснастки массой около 40 тонн. После окраски и сборки бампер превращается в модуль, включающий светотехнику, декоративные детали и элементы вентиляции моторного отсека.

В «АвтоВАЗе» отметили, что модульный подход к сборке позволяет улучшить качество автомобиля. Крупные узлы предварительно собирают на отдельных участках, где обеспечен удобный доступ ко всем деталям, после чего устанавливают на автомобиль.

Изменения затронули и производство кузовных деталей. «АвтоВАЗ» впервые изготовил на собственных мощностях особо крупные штампы формата XL. Ранее предприятие выпускало оснастку только для деталей среднего размера. Новая технология позволяет за один ход пресса формовать три крупные детали. Всего для производства Azimut используют 200 новых штампов, а масса самого тяжёлого из них достигает 46 тонн.

Кроме того, в рамках проекта Azimut на заводе создали новую линию сборки колёс. Ещё до запуска кроссовера её начали применять для семейств LADA Vesta и LADA Iskra. Линия рассчитана на роботизированную сборку колёс с дисками диаметром от 15 до 22 дюймов.

На предприятии пояснили, что шины и диски поставляют разные компании, а для каждой модели и комплектации предусмотрен собственный вариант колёс. Чтобы исключить ошибки, на линии используют машинное зрение и почти полностью автоматизируют процессы, в том числе монтаж шин, накачку и балансировку колёс.

Напомним, серийное производство LADA Azimut стартовало на заводе в Тольятти 25 сентября. Кроссовер создан на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, а колёсная база достигает 2675 мм. Объём багажника равен 508 л, дорожный просвет — 208 мм. На рынке «Азимуту» предстоит соперничать с наиболее популярными паркетниками, включая Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L/T7 и Jeland J6.

Продажи LADA Azimut начнутся в четвертом квартале текущего года. На первом этапе модель будет доступна с двумя атмосферными двигателями: 120-сильным объёмом 1,6 литра и 132-сильным объёмом 1,8 литра. В пару к ним предложат шестиступенчатую «механику» и вариатор. В 2027 году кроссовер должен получить 150-сильный турбомотор, который будет работать вместе с классическим «автоматом».

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал об испытаниях LADA Azimut на устойчивость к электромагнитным помехам. Проверки проходили в специальной безэховой камере с использованием робота-автопилота.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл характеристики новых кузовных эмалей для LADA Azimut. По информации компании, лакокрасочные материалы для кроссовера разработали и производят в России.

Автор: Иван Бахарев