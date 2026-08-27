АвтоВАЗ объяснил, как устроена мягкая панель LADA, связанная с подушкой безопасности, и зачем внутри предусмотрен слой пены

«АвтоВАЗ» рассказал, что мягкая панель в автомобилях LADA предназначена не только для улучшения тактильных ощущений. Её конструкция также участвует в шумо- и виброизоляции салона и связана с работой пассажирской подушки безопасности.

Внутри панели приборов размещён слой вспененного материала толщиной около сантиметра. По информации «АвтоВАЗа», он способствует снижению шума и вибраций, поэтому функции панели не ограничиваются созданием мягкой поверхности.

Верхний слой имеет тиснение. Производитель утверждает, что покрытие устойчиво к царапинам и истиранию, благодаря чему автомобиль дольше сохраняет товарный вид. Кроме того, поверхность не бликует и легко очищается — для этого достаточно протереть её влажной микрофиброй.

Мягкие панели использовались ещё на первых моделях LADA. В частности, они устанавливались на «Жигули» и «Нивы». Позже в автомобильной отделке получил распространение жёсткий пластик, но со временем популярность вновь вернулась к материалам soft-touch — «мягким на ощупь», и soft-look — «мягким на вид».

Современная панель состоит из прочного пластикового каркаса, на который наносят слой специальной пены с покрытием, названным автопроизводителем «кожей». Производство включает несколько этапов, а материалы плавятся при высокой температуре. При соединении пены, покрытия и пластика важно выдерживать заданную геометрию детали и необходимые зазоры.

Как объяснили в «АвтоВАЗе», отдельные инженерные требования предъявляются к зоне пассажирской подушки безопасности, расположенной в верхней части панели. Для корректного раскрытия в экстренной ситуации участок заранее перфорируют. При этом следы обработки должны оставаться незаметными.

Технология перфорации определяется моделью автомобиля. На одних машинах LADA материал обрабатывают лазером, на других используют специальный резак. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что эта операция полностью автоматизирована.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о способах повышения долговечности автомобилей LADA и проверке материалов на устойчивость к износу. В компании также отмечали, что современные заводские испытания охватывают не только кузов, но и элементы оснащения, с которыми водитель и пассажиры ежедневно взаимодействуют.

Напомним, в начале августа «АвтоВАЗ» продлил прямые скидки на ряд моделей LADA до конца месяца.

Автор: Андрей Сундуков