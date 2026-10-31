АвтоВАЗ объяснил водителям, как правильно пользоваться круиз-контролем в автомобилях «Лада»

В «АвтоВАЗе» объяснили, как пользоваться круиз-контролем на автомобилях LADA и в каких ситуациях система перестаёт поддерживать установленную скорость. Принцип работы круиз-контроля и ограничителя скорости автопроизводитель раскрыл в новом подкасте в Telegram-канале «Поладим с LADA».

На заводе напомнили, что круиз-контроль на автомобилях LADA включается при скорости от 30 км/ч. После активации системы водителю не требуется постоянно нажимать на педаль газа. В дальней поездке это упрощает управление и помогает снизить расход топлива, поскольку автомобиль движется в оптимальном с точки зрения нагрузки на двигатель режиме.

Максимальную скорость в системе можно устанавливать с помощью кнопок на рулевом колесе. По информации автопроизводителя, значение меняется как с шагом в один километр в час, так и сразу на несколько километров в час. Электроника поддерживает выбранную скорость с точностью до километра в час.

Если во время работы круиз-контроля необходимо ускориться, водитель может нажать на педаль газа. После её отпускания автомобиль самостоятельно вернётся к заданному режиму. Система отключается при нажатии на педаль тормоза или срабатывании системы курсовой устойчивости, если дорожная обстановка требует вмешательства водителя. Кроме того, круиз-контроль деактивируется при снижении скорости до 30 км/ч и меньше.

Для автомобилей с механической коробкой передач предусмотрено дополнительное условие: длительное нажатие на педаль сцепления отключает круиз-контроль. Перед включением системы водитель должен самостоятельно выбрать высшую передачу. На машинах с вариатором «круиз» начинает управлять скоростью практически сразу после начала движения.

Сегодня круиз-контролем оснащаются все модели семейства LADA Vesta (в ряде верхних комплектаций), удлиненный седан LADA Aura, LADa Granta и Granta Cross в топовой версии, «топовые» LADA Largus и Largus Cross, а также LADA Iskra в средних и максимальных комплектациях.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал об особенностях электронной архитектуры нового кроссовера LADA Azimut, серийное производство которого началось на заводе в Тольятти в конце сентября. Цифровой комплекс модели включает мультимедийную платформу с «начинкой» от Сбера, приборную панель и камеры.

Кроме того, «АвтоВАЗ» назвал распространенную ошибку неопытных водителей LADA Niva Legend при езде по бездорожью. В компании рекомендовали учитывать пределы возможностей внедорожника при преодолении препятствий.

Автор: Иван Бахарев