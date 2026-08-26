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АвтоВАЗ рассказал, чем коммерческие LADA и SKM отличаются от обычных автомобилей

АвтоВАЗ раскрыл особенности коммерческих автомобилей LADA и SKM: экономичных двухтопливных моделей, пикапов, фургонов и минивэнов для бизнеса.
РедакцияР
Редакция
26.08.2026, 09:33·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

Коммерческие модели LADA и SKM рассчитаны на эксплуатацию в бизнесе и отличаются от обычных автомобилей набором специальных характеристик. Об особенностях таких машин «АвтоВАЗ» рассказал в Telegram-канале «Поладим с LADA».

В компании отметили, что при выборе рабочего автомобиля покупатели прежде всего оценивают технические параметры и ликвидность. В отличие от них, обычные автомобилисты могут обращать внимание на «автомобильные излишества». Отдельное направление коммерческого транспорта связано с ориентацией бизнеса на прибыль и необходимостью реагировать на изменения экономической ситуации.

Все эти модели объединены в экосистему LADA Business. Она включает двухтопливные легковые автомобили, пикапы и фургоны на базе LADA, а также минивэны и фургоны SKM M7.

Двухтопливные LADA Vesta и LADA Largus «АвтоВАЗ» выделил за экономичность. Согласно данным производителя, использование таких автомобилей позволяет в два-три раза сократить расходы на горючее. Газобаллонное оборудование устанавливают на заводе, оно имеет необходимую сертификацию.

Коммерческие автомобили LADA
Фото: Автоновости Дня

Пикапы и фургоны на основе LADA Granta выпускаются в нескольких исполнениях. Для них доступны как простые кузова, так и рефрижераторные установки. В «АвтоВАЗе» считают эти коммерческие версии наиболее доступными в своём сегменте.

Фургоны LADA Largus производитель отдельно отметил из-за их востребованности в сфере доставки. По оценке компании, автомобили уже подтвердили свою эффективность, пользуются популярностью и сохраняют высокую ликвидность.

Коммерческие пикапы и фургоны на базе LADA Niva Legend объединяют грузоподъёмность и проходимость. В числе их особенностей названы полный привод, понижающая передача и прочная полурамная конструкция. Как заявили в компании, такое сочетание даёт возможность перевозить оборудование и материалы в труднодоступные районы.

Коммерческие автомобили LADA Niva Legend
Фото: Автоновости Дня

Минивэны и фургоны SKM M7 в «АвтоВАЗе» назвали новичками коммерческого сегмента. Их появление расширило экосистему LADA Business. Семейство получило семиместный салон и вместительное багажное отделение, а также телематическую систему для отслеживания работы автомобиля и управления его функциями.

Ранее «АвтоВАЗ» продлил прямые скидки на несколько моделей LADA. В список вошли фургон Largus, битопливная Vesta CNG, а также коммерческие Granta и Niva производства «ПСА ВИС-АВТО». Кроме того, модельный ряд включает несколько исполнений LADA Niva Legend: универсальные, изотермические и рефрижераторные.

Автор: Андрей Сундуков

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