Как на «Ладе» борются с ржавчиной и износом: АвтоВАЗ улучшает надежность и срок службы автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» поделилась деталями подхода к обеспечению долговечности автомобилей LADA и противостоянию их кузовов коррозии и износу. Об этом концерн сообщил на своем официальном Telegram-канале «Поладим с LADA», где подробно рассказал о производственных и технологических мерах, направленных на увеличение надежности своих машин.

Как отмечают в компании, инженеры заводацелились избавить владельцев LADA от самостоятельного совершенствования своих автомобилей: теперь многие опции и элементы защиты предусмотрены на стадии сборки.

«Теперь защита, настроение и комфорт ‘вшиваются’ в автомобили ещё на заводе», — подчеркивают представители «АвтоВАЗа».

Ключевую роль в контроле надежности материалов играет специализированная лаборатория. Здесь моделируются различные условия эксплуатации, в том числе регулярный контакт сидений с одеждой, имеющей грубые швы и металлические вставки. Такие испытания позволяют специалистам оценить сопротивляемость обивки к износу и определить сроки ее службы на протяжении нескольких лет.

Защита кузова — отдельное направление работы. В компании пояснили, что внутренние полости кузова обрабатываются специальными восково-масляными составами, а на этапе изготовления используется цинковое покрытие. Эти меры предназначены снизить риски коррозии и негативного воздействия окружающей среды на металл.

Кроме этого, в «АвтоВАЗе» отмечают поступательное развитие как технологических процессов испытаний, так и оснащения моделей LADA современным оборудованием и опциями.

«Когда-то музыка в автомобиле была поводом для хвастовства и особой гордости, а теперь на конвейере устанавливается магнитола в самых разных вариациях — от простого приемника до 10-дюймового экрана мультимедиа. Сигнализация, иммобилайзер, центральный замок, дистанционный запуск — всё это стало частью заводских комплектаций LADA», — отмечается в сообщении канала «Поладим с LADA».

В новых версиях автомобилей появляются и цифровые сервисы, например, у LADA Iskra реализована интеграция с фирменной телематической системой для отображения состояния автомобиля через приложение на смартфоне.

Помимо этого, современное производство подразумевает тестирование механической прочности отдельных элементов кузова. По словам представителей компании, испытательные стенды сымитируют интенсивное открывание и закрывание дверей, капота и багажника и даже воздействие сильного ветра, что позволяет на этапе производства выявить и скорректировать возможные уязвимости конструкции.

Напомним, что ранее в Telegram-канале «Поладим с LADA» появился подкаст, где обсуждались особенности используемых на LADA шин. Представитель «АвтоВАЗа» обратил внимание на важность правильного выбора резины и состояния покрышек для безопасности движения, а также дал несколько практических советов по эксплуатации.

Автор: Иван Бахарев