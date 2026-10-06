Как АвтоВАЗ защищает новую «Ладу» от коррозии: испытания кислотными дождями и реагентами продолжались часами

«АвтоВАЗ» сообщил о проверке кузова и лакокрасочного покрытия серийного LADA Azimut перед началом производства. Кроссовер испытали под воздействием дорожных реагентов, интенсивного солнечного света и условий, имитирующих кислотный дождь. Для этого использовались специальные климатические камеры.

Стойкость кузова и краски оценивали не только при морозе и перепадах температуры. Отдельное внимание уделили воздействию агрессивной дорожной химии и длительному пребыванию автомобиля под солнцем. Для российских автомобилистов такие проверки особенно актуальны из-за реагентов, которыми зимой обрабатывают дороги.

Некоторые испытания проводились в климатических камерах. Это оборудование позволяет воссоздавать различные условия и многократно повторять воздействие на материалы и окрашенные элементы. Кроме того, кроссовер проверяли на испытательных стендах и дорогах.

Фото: Автоновости Дня

По данным «АвтоВАЗа», вся программа заняла тысячи часов. Испытания должны были подтвердить устойчивость кузова к реагентам, а также способность краски сохранять цвет под воздействием жаркого солнца. Еще одним этапом стала проверка в условиях, имитирующих кислотные осадки.

«Azimut проверяли даже на стойкость к кислотным дождям, и новая отечественная краска отлично выдержала испытания», — заявили в «АвтоВАЗе».

Для автомобилиста результаты таких проверок могут иметь больше практического значения, чем многие технические характеристики. Они показывают, как кузов и окраска будут вести себя после зимней эксплуатации, контакта с дорожной химией и продолжительной стоянки под солнцем.

В ходе испытаний оценивались различные свойства автомобиля. Устойчивость к реагентам относится главным образом к кузову, а воздействие солнечного света должно было продемонстрировать способность краски противостоять выцветанию. Имитация кислотного дождя стала еще одним способом проверить окрашенные поверхности на устойчивость к химическому воздействию.

В «АвтоВАЗе» также подчеркнули, что для LADA Azimut используется новая отечественная краска. При этом специалисты оценивали не только внешний вид покрытия сразу после нанесения: окрашенные детали включили в программу климатических и дорожных испытаний. Проверки завершились до начала серийного производства кроссовера.

Испытания кузова и краски вошли в общую программу адаптации LADA Azimut к различным климатическим и дорожным условиям нашей страны, убедились «Автоновости дня». В рамках этой работы также проверялись шасси, электроника и другие системы, однако устойчивость к реагентам и выцветанию оценивалась отдельно.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал о проверке прочности кузова кроссовера LADA Azimut. На автомобиль воздействовали экстремальной нагрузкой в зоне двери, равной 10 тоннам или двум взрослым африканским слонам. Испытание должно было показать, способна ли силовая структура сохранять исходную геометрию.

До этого «АвтоВАЗ» сообщал, что в светотехнике серийного LADA Azimut нет ни одной лампы накаливания. Кроссовер полностью оснастили светодиодами, а новая оптика потребовала изменений не только в конструкции автомобиля, но и в производстве компонентов у российских поставщиков.

Напомним, серийное производство кроссовера LADA Azimut началось на заводе в Тольятти 25 сентября. На первом этапе модель будут выпускать с двумя атмосферными двигателями: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. Им составят пару шестиступенчатая «механика» и вариатор. В 2027 году в гамме планируется появление 150-сильного турбомотора и классического «автомата».

Автор: Иван Бахарев