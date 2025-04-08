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Производство Lada Granta будет приостановлено «АвтоВАЗом» с 26 апреля

Запуск конвейера LADA Iskra на заводе ВАЗ перенесен на 12 мая, 2/3 оплаты сотрудникам. В «Ладе» из Новосибирска – два двигателя, диван и люстра в салоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.04.2025, 06:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Инсайдерский источник сообщает, что с 28 по 30 апреля на заводе продолжится рабочий процесс. Сотрудники, занятые на производстве модели "Грант", будут получать 2/3 своей заработной платы и тарифных ставок.

С 1 мая по 11 число коллектив завода отправится в корпоративный отпуск.

Планируется возобновление работы конвейера автозавода 12 мая после перерыва. Это произойдет при условии завершения всех работ по модернизации в указанные сроки. Речь идет о конвейере для сборки новой серии автомобилей LADA Iskra.

В случае невозможности завершить модернизацию к 12 мая, оплата за простой этих дней составит 2/3 от обычной.

Ранее появилась информация о том, что мастера из Новосибирска собрали огромную "Ладу" с двумя 1,6-литровыми двигателями. В салоне самодельного автомобиля установлен диван и настоящая люстра.

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