Производство Lada Granta будет приостановлено «АвтоВАЗом» с 26 апреля

Инсайдерский источник сообщает, что с 28 по 30 апреля на заводе продолжится рабочий процесс. Сотрудники, занятые на производстве модели "Грант", будут получать 2/3 своей заработной платы и тарифных ставок.

С 1 мая по 11 число коллектив завода отправится в корпоративный отпуск.

Планируется возобновление работы конвейера автозавода 12 мая после перерыва. Это произойдет при условии завершения всех работ по модернизации в указанные сроки. Речь идет о конвейере для сборки новой серии автомобилей LADA Iskra.

В случае невозможности завершить модернизацию к 12 мая, оплата за простой этих дней составит 2/3 от обычной.

Ранее появилась информация о том, что мастера из Новосибирска собрали огромную "Ладу" с двумя 1,6-литровыми двигателями. В салоне самодельного автомобиля установлен диван и настоящая люстра.