"АВТОВАЗ подал заявку на регистрацию нового бренда Niva"

Компания АВТОВАЗ подала заявку на регистрацию нового товарного знака Niva. Информация об этом размещена на официальном ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Отмечается, что новый знак выполнен в современном двухмерном стиле с обновлённым шрифтом. Документы на регистрацию охватывают два класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 12-й класс включает автомобили, их комплектующие и аксессуары, а 28-й класс — игрушки и масштабные модели.

По данным, предоставленным экспертами агентства «АВТОСТАТ» и ссылающимися на АО «ППК», в первые два месяца 2026 года на российском рынке реализовано 6 488 автомобилей LADA Niva Travel, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время продажи LADA Niva Legend составили 4 419 экземпляров, что на 9,3% ниже показателя предыдущего года.

Фото: ФИПС