"АВТОВАЗ подал заявку на регистрацию нового бренда Niva"

АВТОВАЗ зарегистрировал новый товарный знак Niva с обновленным шрифтом для автомобилей, запчастей и масштабных моделей по данным ФИПС.
Редакция
10.03.2026, 13:21·1 мин
Фото: Autostat.ru

Компания АВТОВАЗ подала заявку на регистрацию нового товарного знака Niva. Информация об этом размещена на официальном ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Отмечается, что новый знак выполнен в современном двухмерном стиле с обновлённым шрифтом. Документы на регистрацию охватывают два класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 12-й класс включает автомобили, их комплектующие и аксессуары, а 28-й класс — игрушки и масштабные модели.

По данным, предоставленным экспертами агентства «АВТОСТАТ» и ссылающимися на АО «ППК», в первые два месяца 2026 года на российском рынке реализовано 6 488 автомобилей LADA Niva Travel, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время продажи LADA Niva Legend составили 4 419 экземпляров, что на 9,3% ниже показателя предыдущего года.

Фото: ФИПС

