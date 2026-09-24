АВТОВАЗ намерен реализовать в сентябре около 30 тысяч автомобилей

АВТОВАЗ планирует реализовать в текущем месяце около 30 тысяч автомобилей. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на главу предприятия Максима Соколова.

«Пока идем плюс-минус в этих параметрах: какие-то дни – плюс, некоторые – минус», - отмечает топ-менеджер. По словам Соколова, продажи в настоящее время идут практически по траектории прошлого года.

Глава АВТОВАЗа также считает, что во втором полугодии рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, вероятнее всего, будет снижаться. При этом он останется в пределах показателей 2025 года — на уровне 1,4 – 1,45 млн автомобилей.

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