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АВТОВАЗ намерен реализовать в сентябре около 30 тысяч автомобилей

АВТОВАЗ планирует продать около 30 тысяч автомобилей в этом месяце, несмотря на ожидаемое снижение рынка новых машин во втором полугодии 2026 года.
РедакцияР
Редакция
24.09.2026, 16:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

АВТОВАЗ планирует реализовать в текущем месяце около 30 тысяч автомобилей. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на главу предприятия Максима Соколова.

«Пока идем плюс-минус в этих параметрах: какие-то дни – плюс, некоторые – минус», - отмечает топ-менеджер. По словам Соколова, продажи в настоящее время идут практически по траектории прошлого года.

Глава АВТОВАЗа также считает, что во втором полугодии рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей, вероятнее всего, будет снижаться. При этом он останется в пределах показателей 2025 года — на уровне 1,4 – 1,45 млн автомобилей.

Дальнейшее развитие российского авторынка эксперты агентства «АВТОСТАТ» обсудят на форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие состоится в Москве 6 октября. Зарегистрироваться для участия можно здесь: carx.ru.

Источник

Авторынок россии (1014)Легковые автомобили (857)Продажи (1169)Автоваз (720)Lada (1074)Легкие коммерческие автомобили (255)Прогноз авторынка (50)Отечественные марки (217)

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