АвтоВАЗ дал ответы на самые важные вопросы о культовой «Ниве», интересующие многих

Сегодня, 5 апреля, исполняется 49 лет со дня выпуска первой «Нивы», которая сейчас продаётся под именем LADA Niva Legend. За почти полвека этот внедорожник стал одной из самых узнаваемых и уважаемых моделей как в отечественном, так и в зарубежном автопроме.

С конвейера за 49 лет было выпущено свыше 2,5 миллионов экземпляров «Нивы», из которых около 700 тысяч были экспортированы в разные страны. Именно этот автомобиль стал самой успешной экспортной моделью в истории «АвтоВАЗа». Популярность внедорожнику обеспечили простая конструкция, высокая надёжность, выдающиеся внедорожные способности и доступная стоимость.



Фото: Автоновости Дня

Многих автолюбителей волнует вопрос: почему столь востребованный внедорожник практически не менялся за долгое время? Официальный Telegram-канал «АвтоВАЗа» — «Поладим с LADA» — решил ответить на этот вопрос.

В компании отмечают, что говорить о полном отсутствии обновлений некорректно. Хотя внешне автомобиль сохраняет узнаваемый вид, техническая составляющая неоднократно подвергалась доработкам и изменениям.

«Делать его рестайлинг — только портить философию модели и преуменьшать её очарование. Но если заглянуть под капот или в салон, эволюция станет видна невооружённым глазом!», — подчеркнули в «АвтоВАЗе».

В частности, под капотом происходили значительные перемены: изначальный карбюраторный двигатель объёмом 1,6 литра был заменён на 1,7-литровый, а затем уступил место более современному инжекторному мотору с тем же объёмом и гидротолкателями клапанов. Внедорожник также получил усилитель руля, гидроагрегат ABS и компрессор кондиционера.



В салоне дважды менялись сиденья и приборная панель, совершенствовалась кинематика шасси, появлялись новые опции: подогрев сидений и зеркал, литые диски, электростеклоподъемники и другие элементы комфорта.

«Современная машина, если сравнить её с первой генерацией «Нивы», отличается принципиально! Но фирменный дизайн и великолепная проходимость сохраняются на протяжении почти полувека», — отмечают в компании.



На вопрос, почему выпуск «Нивы» продолжается так долго, в «АвтоВАЗе» дают однозначный ответ: этот внедорожник по-прежнему остаётся самым доступным вариантом для любителей оффроуда.

«Иными словами, никто пока не предложил прямой замены этому автомобилю. Неслучайно «Ниву» иногда называют «квадроциклом с крышей». Действительно, выгоднее — только мототехника», — поясняют представители завода.

Уже известно, что в 2026 году «Ниву» ждёт плановый рестайлинг. Впервые модель получит светодиодную оптику и новый 90-сильный 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра с индексом ВАЗ-11184, созданный на базе моторов переднеприводных LADA. Аналогичный агрегат уже устанавливается на LADA Niva Travel с прошлого года.

Полный перечень изменений пока не раскрывается. Однако руководитель продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко сообщил «Автоновостям дня», что автомобиль получит «много технических изменений», причём их объём превысит прошлогодние обновления Niva Travel. По его словам, новый вариант станет гораздо комфортнее, а стоимость будет объявлена ближе к началу продаж.

Автор: Иван Бахарев