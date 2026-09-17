АвтоВАЗ освоил новую технологию: как на первом кроссовере «Лада» применяют новую отделку

«АвтоВАЗ» впервые для российского автопрома освоил технологию slush skin. Теперь её применяют при производстве приборной панели для LADA Azimut. Метод позволяет сформировать мягкую эластичную оболочку, а расположенный под ней слой пенополиуретана придаёт поверхности эффект soft touch.

В компании сообщили, что приборная панель — одна из самых крупных и сложных с технологической точки зрения деталей интерьера LADA Azimut. На первом этапе пресс-форму нагревают, а затем распределяют по её поверхности порошок ПВХ. После повторного нагрева и охлаждения материал окончательно формируется и прямо внутри нагретой формы превращается в эластичную «кожу».

Фото: Автоновости Дня

Затем выполняется фоминг. В форму устанавливают жёсткий каркас и готовую оболочку, а свободное пространство между ними заполняют двухкомпонентным составом. После полимеризации образуется слой пенополиуретана, который делает поверхность панели мягкой на ощупь.

На следующих этапах производства используют автоматизированные технологии. Отверстия для воздуховодов вырезают фрезеровкой, а детали каркаса соединяют вибросваркой и ультразвуковой сваркой. Два робота одновременно сваривают верхнюю и нижнюю части каркаса, причём ультразвуковые соединения выполняются в 27 точках.

Контроль качества проводят прямо в процессе изготовления. Инженеры проверяют массу и толщину каждой мягкой оболочки, составляющую около 1,3 мм. Отдельное внимание уделяют зоне раскрытия пассажирской подушки безопасности. После сборки панель устанавливают на контрольный калибр и проверяют соответствие её геометрии заданным параметрам.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что «АвтоВАЗ» провел стресс-тест предсерийных LADA Azimut на конвейере в Тольятти. В ходе испытаний компания отрабатывала технологические и сборочные процессы в «рабочих» условиях. Подготовка кроссовера к серийному производству продолжается, а его запуск должен состояться уже в сентябре.

До этого «АвтоВАЗ» раскрыл особенности изготовления сидений для кроссовера LADA Azimut. Они станут первыми серийными креслами в автомобилях компании с полным набором электрических регулировок.

Автор: Иван Бахарев