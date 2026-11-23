С января 2027 года «АвтоВАЗ» начнет продавать обновленные коммерческие версии LADA Niva Legend и LADA Granta, которые выпускает дочернее предприятие «ВИС-Авто». LADA Niva Legend получит новый 90-сильный двигатель объемом 1,8 литра, а LADA Granta — универсальный фургон с грузовым отсеком объемом 5 м³. Об этом пишет «Лада.онлайн».

Сведения об обновлении моделей поступили от одного из дилеров LADA. В материалах для дилерской сети коммерческая трехдверная Niva Legend с 1,8-литровым мотором обозначена как «новая модель». Автомобиль оснастят восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Судя по дилерской презентации, по сравнению с прежними версиями Niva получит увеличенные мощность и крутящий момент. Также заявлены улучшенные динамические характеристики и эластичность на всех передачах. Кроме того, при аварийном обрыве ремня ГРМ контакт деталей двигателя теперь будет исключен.

Изменения коснутся и механизма управления раздаточной коробкой. Как и в обычной «Ниве», для него предусмотрят один рычаг и третью опору. В список доработок также войдут новый передний стабилизатор и вентилируемые тормозные диски передних колес.

В салоне коммерческой Niva Legend установят другое рулевое колесо с водительской подушкой безопасности. Рулевую колонку можно будет регулировать по высоте. Кроме того, автомобиль получит центральный замок с единым ключом, а замок зажигания перенесут.

Конструкцию отопителя и системы охлаждения пересмотрят, а вентиляторы перенесут. В числе других изменений указаны новый тоннель, накладка воздухозаборника на капоте и цельноформованная шумоизоляция капота. Кузовные панели впервые будут оцинкованы, как у стандартной «гражданской» версии.

В январские заказы включили девять вариантов коммерческой Niva Legend с 90-сильным двигателем объемом 1,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. В линейку войдут бортовые платформы, версии с кунгом, а также универсальный и изотермический фургоны.

Фото: Автоновости Дня

Коммерческий пикап LADA Granta ВИС 2349 после обновления получит круиз-контроль. Кроме того, семейство пополнит универсальный фургон с обтекателем, объем грузового отсека которого увеличен до 5 кубометров. Модель получит обозначение 23490-330-C4.

Ранее «АвтоВАЗ» продлил прямые скидки на коммерческие LADA Granta и Niva 2024—2025 годов выпуска. При покупке таких автомобилей можно сэкономить 100 тыс. рублей.