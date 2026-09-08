АвтоВАЗ изменил производство внедорожников «Нива»: что нового на конвейере

«АвтоВАЗ» внес несколько точечных изменений в внедорожники семейства LADA Niva. Обновления затронули экстерьер автомобилей и локализацию отдельных компонентов, сообщает профильный ресурс «Лада.онлайн», изучивший последние производственные изменения.

Трехдверная LADA Niva Legend получила новые накладки боковины с левой и правой сторон. Кроме того, на некоторых деталях было немного изменено тиснение пластика.

У LADA Niva Travel обновили элемент, связанный с запасным колесом, закрепленным на двери багажника. Покрытие колпака «запаски» изменилось, из-за чего был присвоен новый артикул.

Фото: Автоновости Дня

Помимо этого, на плановой основе были заменены поставщики метизов — винтов, болтов и других крепежных деталей.

Предыдущие точечные изменения в автомобилях LADA Niva фиксировались в июле. Тогда у обеих моделей обновилось покрытие колесных дисков. В конструкции Niva Travel также доработали трубки и трубопроводы системы кондиционирования, а ограничители открывания передних и задних дверей получили новую конструкцию.

31 августа «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж обновленной «трехдверки» LADA Niva Legend. Внедорожник получил 1,8-литровый двигатель, оцинкованные кузовные детали, подушку безопасности водителя, более эффективные тормоза и другие изменения.

Кроме того, как выяснили «Автоновости дня», «АвтоВАЗ» разрабатывает для LADA Niva Travel новую коробку передач. Речь идет о полностью новой шестиступенчатой «механике», которая должна окончательно устранить трансмиссионные шумы и вибрации.

Автор: Иван Бахарев