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АвтоВАЗ обновил самую популярную и дешевую «Ладу»: что теперь изменилось в «Гранте»

АвтоВАЗ обновил LADA Granta: новые подкрылки, легкосплавные диски и элементы системы охлаждения появились на автомобилях. Цены — от 850 тысяч рублей.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
15.09.2026, 07:54·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

«АвтоВАЗ» продолжает вносить точечные изменения в конструкцию автомобилей, которые не всегда заметны покупателям. Как выяснил портал «Лада.онлайн», минувшим летом на заводе в Тольятти для LADA Granta начали использовать новые подкрылки и легкосплавные колесные диски с измененным покрытием.

В частности, автомобили получили модернизированные щитки передних крыльев без крышки люка. Кроме того, на них устанавливают литые диски размерностью 6Jx15H2. Из-за нового покрытия этим деталям присвоили другие артикулы: 8450114412, 8450114424 и 8450114413.

Изменения затронули и систему охлаждения LADA Granta. С 22 июля на автомобили начали устанавливать новые радиаторы с трубопроводами и электровентилятором в сборе.

Одновременно была скорректирована конструкция самого радиатора и ряда компонентов системы охлаждения. Речь идет о комплектах шлангов, электровентиляторах с кожухами и кронштейнами, а также о конденсаторе с ресивером.

LADA Granta по-прежнему остается самой популярной и доступной моделью в линейке «АвтоВАЗа». Седан стоит минимум 850 000 рублей, лифтбек — от 1 098 000 рублей. Версии Cross и Active Cross оцениваются минимум в 1 196 000 и 1 206 000 рублей соответственно.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал об изменениях механической коробки передач LADA Granta за время производства модели. После модернизации трансмиссия получила тросовый привод, другой механизм переключения и главную пару с передаточным числом 3,9 вместо 3,7.

До этого «АвтоВАЗ» официально подтвердил планы по выпуску LADA Granta с автоматической трансмиссией (вариатором) и восьмиклапанным 90-сильным двигателем. В компании заявили, что новая версия должна появиться на конвейере в 2027 году.

Автор: Иван Бахарев

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