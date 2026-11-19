«АвтоВАЗ» приступил к отправке товарных экземпляров нового кроссовера LADA Azimut дилерам. Автомобили доставляют на автовозах, причём среди них есть машины в разных цветах кузова. Снимки новинки разместил проект RCI News на своей странице во «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях показаны несколько кроссоверов LADA Azimut, погружённых на автовоз. Один автомобиль выполнен в тёмно-зелёном цвете «Эмеральд», другой — в тёмно-сером металлике «Булат», который автомобилисты часто называют «мокрым асфальтом». Кроме того, на автовозе находятся несколько экземпляров в бежевом цвете «Гоби».

Снимки позволяют подробно рассмотреть внешность модели. Кроссовер получил крупные чёрные накладки на колёсных арках и порогах, контрастные элементы в нижней части кузова, рейлинги на крыше и легкосплавные диски с чёрно-серебристым рисунком. Также заметны необычная форма задних стоек, светодиодная оптика и рельефные боковины кузова.

Серийный выпуск LADA Azimut начался 25 сентября 2026 года на предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти. Как ранее сообщали «Автоновости дня», модель создана на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. В процессе разработки подготовили 996 новых и модернизированных деталей и узлов, включая кузовные панели, элементы салона и новую заднюю подвеску.

На начальном этапе LADA Azimut будет доступен с двумя бензиновыми атмосферными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составляет соответственно 120 и 132 л. с. Для силовых агрегатов предусмотрены шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Продажи кроссовера должны начаться до конца 2026 года.