АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска совершенно новой модели

«АвтоВАЗ» изучает возможность создания нового кроссовера C-сегмента. По размерам и цене он может превзойти ещё не поступивший в продажу LADA Azimut. На это косвенно указывает техническое задание компании на проведение маркетингового исследования потенциальной новинки.

Итоги исследования планируется использовать при определении позиционирования автомобиля, его продуктовой концепции и ценовой стратегии. «АвтоВАЗ» рассчитывает получить качественную оценку, которая объединит поисковый этап и тестирование концепций.

В числе основных задач — определение целевой аудитории будущей модели. Исследователям предстоит найти наиболее перспективный сегмент покупателей и составить его профиль. Кроме того, они должны выявить дополнительные группы потребителей, способные обеспечить продажи кроссовера.

Отдельно будет изучена концепция автомобиля и его дизайн. Исполнителю необходимо оценить соответствие продуктовой концепции перспективной модели и предложенных стилевых направлений ожиданиям целевой аудитории.

Потенциал новинки предстоит определить в сегменте C-SUV, к которому относятся среднеразмерные кроссоверы и внедорожники. При этом исследование должно учитывать возможные риски каннибализации продаж, а также перспективы расширения «территории бренда».

Ещё одним направлением станет анализ ценовой стратегии. Авторы исследования должны определить ценовые ориентиры и выяснить, как потребители воспринимают ценность автомобиля.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал о принципах разработки дизайна кроссовера LADA Azimut — последней новинки компании и нового флагмана модельного ряда LADA. Серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти началось 25 сентября, а его продажи стартуют до конца текущего года.

Автор: Иван Бахарев