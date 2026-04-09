АВТОВАЗ и WB Лизинг заключили соглашение о сотрудничестве

Автомобильная компания АВТОВАЗ и лизинговая фирма WB Лизинг, являющаяся частью структуры Wildberries, заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в ходе Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ), о чем проинформировала пресс-служба АВТОВАЗа.

В результате достигнутых договорённостей автопроизводитель предложит партнеру отдельные условия для приобретения транспортных средств через сеть официальных дилеров LADA. Такой подход позволит WB Лизинг сформировать программы по лизингу для всего спектра моделей LADA, включая коммерческие автомобили. АВТОВАЗ берет на себя обязательства по гарантированным поставкам автомобилей и обеспечению полного сервисного сопровождения для клиента.

Актуальные вопросы и перспективы лизинга автомобилей будут рассмотрены на форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка». Мероприятие организует агентство «АВТОСТАТ», оно пройдет в Москве 22 апреля в отеле «МонАрх» по адресу Ленинградский проспект, 31А, стр. 1.