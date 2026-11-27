Производство новой версии LADA Granta с вариатором (CVT) «АвтоВАЗ» планирует начать в начале 2027 года. Об этом главный инженер проекта LADA Granta Артур Цуканов рассказал в свежем видеосюжете корпоративного канала «На заводе».

«Одно из самых ожидаемых событий — запуск Granta CVT в начале следующего года», — сказал Артур Цуканов.

Артур Цуканов также напомнил об истории модели: уже послезавтра, 29 ноября, ей исполнится 15 лет. Он отметил, что после обновления 2018 года, затронувшего экстерьер и интерьер, «Гранта» образца 2011 года и нынешняя версия представляют собой совершенно разные автомобили.

«Основной потребитель „Гранты“ — это человек, который воспринимает автомобиль прежде всего как инструмент: надежный, простой, недорогой при покупке и недорогой при обслуживании», — поделился Артур Цуканов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что для LADA Granta подготовят тот же вариатор, который устанавливается на Iskra и Vesta, однако «с некоторыми доработками». Необходимость изменений была связана с тем, что первоначально коробка передач не помещалась в подкапотное пространство автомобиля. Поэтому инженерам «АвтоВАЗа» пришлось доработать отдельные кузовные элементы и корпус трансмиссии.

«Изменение кузовных деталей потребовало адаптации производственных линий, поэтому на подготовку уйдет некоторое время. На конвейер Гранта с вариатором встанет в первой половине 2027 года», — говорил Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» уточнял, что вариатор будут устанавливать только в сочетании с восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л. с. Небольшой крутящий момент этого мотора позволит трансмиссии работать в щадящем режиме и положительно повлияет на ее ресурс.

«Вариатор будет агрегатироваться только с 8‑клапанным мотором мощностью 90 л. с. Это означает, что он будет работать в щадящем режиме (по крутящему моменту) и будет иметь значительный ресурс, близкий к ресурсу двигателя», — отмечал Максим Соколов.

До этого LADA Granta комплектовалась четырехступенчатым «автоматом» Jatco, работавшим вместе с 16-клапанным бензиновым «атмосферником» мощностью 98 л. с. Ограниченная партия автомобилей с такой трансмиссией поступила в продажу в апреле 2024 года. Стоимость седанов с автоматической коробкой тогда составляла 1 176 900 рублей, а лифтбеков — от 1 247 900 рублей.