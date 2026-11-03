АвтоВАЗ бесплатно доработает несколько тысяч LADA Iskra: названа причина

«АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию для повышения потребительских свойств автомобилей LADA Iskra. Причиной стал риск контакта пружины передней подвески с кузовом. Информацию порталу «Лада.онлайн» подтвердили в пресс-службе концерна.

Представитель «АвтоВАЗа» сообщил, что проверку должны пройти чуть более 3 тысяч автомобилей. На каждой машине специалисты оценят зазор между пружиной передней подвески и кузовом. Если вероятность их контакта подтвердится, пружину заменят.

Необходимые работы по устранению несоответствия проведут во время предпродажной подготовки автомобилей. Владельцам уже проданных машин их выполнят при плановом посещении сервиса для техобслуживания.

В октябре «АвтоВАЗ» анонсировал обновленные LADA Iskra и Vesta, которые получат новые силовые агрегаты и опции. Продажи этих автомобилей компания намерена начать в четвертом квартале 2026 года.

Ранее «АвтоВАЗ» уже организовывал сервисные кампании для LADA Iskra. Они касались подвески, элементов салона и программного обеспечения электронных блоков. Работы проводились бесплатно по гарантии при обращении к официальному дилеру.

Тем временем президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов спрогнозировал, что по итогам 2026 года LADA Iskra войдет в «десятку» наиболее продаваемых автомобилей России. Оценку он представил на Национальном промышленном конгрессе PromSpace.

Автор: Иван Бахарев