«Автотор» показал электрический самосвал, созданный на основе AMBERTRUCK EV75

Калининградский завод «Автотор» представил новую разработку — электросамосвал, созданный на базе шасси AMBERTRUCK EV75 и оснащённый электрической коробкой отбора мощности (ePTO). Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

Автомобиль создан для эксплуатации в коммунальных, строительных и хозяйственных сферах. Самосвальная надстройка для электросамосвала была изготовлена компанией «Чайка-Сервис». На данный момент новый электросамосвал проходит серию эксплуатационных испытаний на территории Геленджика.

Первые тесты показали, что в реальных дорожных условиях запас хода транспортного средства достигает 205 км без дополнительной подзарядки.

Грузовая надстройка рассчитана на перевозку до 3 000 кг. Размеры платформы составляют 4 300 x 2 300 x 1 200 мм. Электросамосвал оснащён функцией трёхсторонней разгрузки: боковая разгрузка возможна под углом 30 градусов, задняя — под углом 45 градусов.

В дополнение к этому предусмотрено электрическое управление подъёмом кузова, которое осуществляется непосредственно из кабины водителя.