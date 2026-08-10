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«Автотор» показал электрический самосвал, созданный на основе AMBERTRUCK EV75

Автотор представил электросамосвал AMBERTRUCK EV75 с ePTO. Запас хода новинки — 205 км, грузоподъемность — 3000 кг, проходит испытания в Геленджике.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.08.2026, 09:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Калининградский завод «Автотор» представил новую разработку — электросамосвал, созданный на базе шасси AMBERTRUCK EV75 и оснащённый электрической коробкой отбора мощности (ePTO). Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

Автомобиль создан для эксплуатации в коммунальных, строительных и хозяйственных сферах. Самосвальная надстройка для электросамосвала была изготовлена компанией «Чайка-Сервис». На данный момент новый электросамосвал проходит серию эксплуатационных испытаний на территории Геленджика.

Первые тесты показали, что в реальных дорожных условиях запас хода транспортного средства достигает 205 км без дополнительной подзарядки.

Грузовая надстройка рассчитана на перевозку до 3 000 кг. Размеры платформы составляют 4 300 x 2 300 x 1 200 мм. Электросамосвал оснащён функцией трёхсторонней разгрузки: боковая разгрузка возможна под углом 30 градусов, задняя — под углом 45 градусов.

В дополнение к этому предусмотрено электрическое управление подъёмом кузова, которое осуществляется непосредственно из кабины водителя.

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