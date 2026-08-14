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«Автострахование-2026»: какие выводы можно применить в бизнесе?

Транспортно-страховой форум Автострахование-2026 пройдет 20–21 августа в Санкт-Петербурге: тарифы, ремонт, китайские автомобили, борьба с мошенничеством.
РедакцияР
Редакция
14.08.2026, 09:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Транспортно-страховой форум «Автострахование-2026» состоится 20 и 21 августа в Санкт-Петербурге. В основу программы положены не общие доклады, а актуальные вопросы, требующие от рынка конкретных решений.

Участники обсудят, почему добросовестные компании по-прежнему сталкиваются с ростом страховой нагрузки, а ремонт затягивается из-за разногласий между СТО и страховщиком. Отдельное внимание уделят конкуренции за клиента между дилером, банком и агрегатором. Эксперты также рассмотрят особенности страхования китайских автомобилей с пробегом при непрозрачной истории и схемы мошенничества, уже влияющие на убыточность рынка.

Форум откроется выездным заседанием Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. В ходе встречи планируется обсудить состояние рынка, тарифы, регулирование и изменения законодательства.

В течение двух дней пройдут прикладные дискуссии с участием представителей страховых компаний, дилеров, транспортного бизнеса, сервисов и государства.

Более подробно узнать о транспортно-страховом форуме «Автострахование-2026» и стать его участником можно здесь.

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