«Автостат»: в сентябре в России зарегистрировали 14 электромобилей «Атом»

В сентябре в России на учет поставили 14 электрокаров «Атом». Общее число зарегистрированных на российском авторынке экземпляров отечественной электрической модели достигло 54. При этом три четверти автомобилей оформили на юридические лица. Такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков.

Стоимость «Атома» составляет 3,98 млн рублей. С учетом государственной субсидии электромобиль можно приобрести за 3,055 млн рублей.

Сборка электрокара организована на Московском автозаводе. До конца этого года покупателям планируют поставить не меньше 3 000 машин. Первый предсерийный «Атом» представили еще весной 2023 года.

Четырехметровый электрокар построен на собственной платформе и оснащен тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Мощность электромотора составляет 204 лошадиные силы, а заявленный запас хода достигает 500 километров. Разгон до сотни занимает у городского электрокара восемь секунд.

В конструкции кузова отсутствует центральная стойка: распашные двери образуют единый проем. Еще одной особенностью «Атома» стал сенсорный экран, размещенный на рулевом колесе.

Ранее стало известно, как разработчики «Атома» ответили на критику со стороны таксистов.

Фото: Атом