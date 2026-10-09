Главная Новости «Автостат»: в сентябре в России зарегистрировали 14 электромобилей «Атом»
Новости

«Автостат»: в сентябре в России зарегистрировали 14 электромобилей «Атом»

В сентябре в России зарегистрировали 14 электрокаров Атом, а всего — 54 машины. Стоимость модели составляет 3,98 млн рублей, с субсидией — 3,055 млн.
А
Антон Звонкий
09.10.2026, 10:14·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В сентябре в России на учет поставили 14 электрокаров «Атом». Общее число зарегистрированных на российском авторынке экземпляров отечественной электрической модели достигло 54. При этом три четверти автомобилей оформили на юридические лица. Такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков.

Стоимость «Атома» составляет 3,98 млн рублей. С учетом государственной субсидии электромобиль можно приобрести за 3,055 млн рублей.

Сборка электрокара организована на Московском автозаводе. До конца этого года покупателям планируют поставить не меньше 3 000 машин. Первый предсерийный «Атом» представили еще весной 2023 года.

Четырехметровый электрокар построен на собственной платформе и оснащен тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Мощность электромотора составляет 204 лошадиные силы, а заявленный запас хода достигает 500 километров. Разгон до сотни занимает у городского электрокара восемь секунд.

В конструкции кузова отсутствует центральная стойка: распашные двери образуют единый проем. Еще одной особенностью «Атома» стал сенсорный экран, размещенный на рулевом колесе.

Ранее стало известно, как разработчики «Атома» ответили на критику со стороны таксистов.

Фото: Атом

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация