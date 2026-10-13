Российские автосалоны начали принимать новые седаны Tenet A8: перспективы продаж и основные конкуренты

Tenet начала отгружать дилерам новый седан бизнес-класса TenetА 8. Автомобили уже представлены в дилерском центре «Авилон», где доступны для тест-драйва и покупки. Об этом «Автостату» рассказал Олег Сережников.

По его словам, потенциальных покупателей может заинтересовать комплектация «Ультра» с 197-сильным двухлитровым мотором и 8АКПП. В этой версии сочетаются динамические характеристики и широкий перечень оснащения. Основной акцент сделан на комфорте как в повседневной эксплуатации, так и во время дальних поездок.

Эксперт считает, что такой вариант исполнения может пользоваться спросом у частных и корпоративных клиентов.

В сегменте бизнес-седанов новинка от Tenet будет конкурировать с моделями Volga C50, Geely Preface и Changan UNI-V.

Фото: Carsweek.ru

В «Авилон» прогнозируют, что в течение первого года после полноценного рыночного дебюта Tenet A8 может занять долю в 35 – 45% от общего объема продаж марки. По предварительным оценкам, на корпоративных клиентов может прийтись 30 – 40 процентов продаж бизнес-седана.

Новинка способна заинтересовать компании, приобретающие автомобили для руководителей и сотрудников. Кроме того, потенциальной аудиторией модели станут операторы деловых трансферов и пассажирских перевозок.

Для корпоративных заказчиков важными аргументами в пользу покупки могут стать условия обслуживания, экономика эксплуатации и оснащение автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

На российский рынок Tenet A8 вышел в комплектациях «Прайм» и «Ультра». Их стоимость составляет 2 999 000 и 3 499 000 рублей соответственно.

Комплектация «Прайм» оснащается 1,6-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Для версии «Ультра» предусмотрен 2-литровый 197-сильный турбомотор, агрегатированный с 8АКПП.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Tenet Plus L8 появится на российском авторынке в начале 2027 года.

Фото: Tenet