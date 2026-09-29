Российский авторынок ожидает новый пересмотр цен: специалист рассказал, какие автомобили подорожают сильнее всего

До конца 2026 года стоимость автомобилей в России может меняться неодинаково в зависимости от способа их поставки. По мнению автоэксперта Артема Самородова, наиболее заметный рост цен ожидает машины, ввезенные неофициально. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Как отметил специалист, подорожание на российском автомобильном рынке началось еще в августе. Пока он объясняет эту динамику главным образом колебаниями валютных курсов. Вместе с тем низкий спрос и слабые продажи сдерживают дальнейший рост цен. По словам эксперта, на это указывают сами участники рынка.

Самородов также оценил возможные последствия очередного повышения утилизационного сбора, которое запланировано на 1 января 2027 года. Он прогнозирует, что автомобили, ввезенные в Россию после этой даты, станут дороже. Речь может идти о машинах, заказанных за рубежом примерно в начале или середине ноября 2026 года.

Пересмотра цен эксперт ожидает и для автомобилей, которые к моменту увеличения утильсбора уже будут находиться в России у неофициальных поставщиков. По его оценке, продавцы также повысят стоимость таких машин. При этом покупатели сохранят возможность торговаться и обсуждать итоговую цену.

Для автомобилей, поставляемых официальными дистрибьюторами, Самородов спрогнозировал другой сценарий. Резкого скачка цен в этом сегменте он не ожидает. Автоэксперт пояснил, что официальные поставщики обычно меняют стоимость поэтапно, а не повышают ее одномоментно.

Таким образом, до конца 2026 года на цены продолжат влиять валютные курсы. Последствия нового этапа индексации утильсбора, вероятнее всего, прежде всего отразятся на автомобилях, которые ввезут в страну уже после Нового года.

Ранее в России допустили, что продавцы заранее заложат будущий рост утильсбора в стоимость уже ввезенных автомобилей. В первую очередь это может затронуть машины, поступающие в страну по альтернативным схемам.

Минпромторг сообщил, что с 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора вновь увеличатся. В ведомстве назвали это очередным плановым этапом долгосрочной индексации.