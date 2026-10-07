Авторынок России в сентябре переместился на пятое место в Европе

В августе российский авторынок занимал вторую позицию в Европе, однако по итогам сентября опустился на пятое место. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», изучившие данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные порталом Just Auto.

Первое место по продажам автомобилей в Европе в сентябре 2026-го заняла Великобритания. Там реализовали 350 518 машин, что на 12% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Первый месяц осени в Соединенном Королевстве традиционно сопровождается ростом спроса из-за смены идентификатора на местных номерных знаках. В августе страна занимала в европейском рейтинге лишь четвертую строчку.

Германия стала вторым крупнейшим авторынком Европы: в сентябре здесь продали 256 774 автомобиля (+9% к сентябрю 2025-го). Франция сохранила третье место с результатом 156 629 машин (+11,6%). На четвертую позицию поднялась Италия, где дилеры реализовали 139 356 автомобилей (+10%).

С учетом российского авторынка наша страна по итогам сентября заняла пятое место в Европе. Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* сообщали, что за первый осенний месяц в РФ было продано 115 060 новых легковых автомобилей (-6,2%).

Испания расположилась на шестой позиции рейтинга. В сентябре там реализовали 93 858 машин — на 10,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, в сентябре только российский авторынок среди крупнейших европейских рынков показал отрицательную динамику. При этом Россия вошла в ТОП-5.

Фото: АВТОСТАТ