Российский авторынок в марте сохранил шестую позицию в Европе

Российский автомобильный рынок по итогам марта 2026 года сохранил за собой шестое место в европейском рейтинге. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» после изучения информации, предоставленной консалтинговой компанией GlobalData.

Лидирующую позицию в марте заняла Великобритания, где было реализовано 380 627 автомобилей. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 6,6%. В Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT) связывают увеличение продаж с традиционным весенним ростом спроса, обусловленным сменой идентификатора на номерных знаках. В феврале Великобритания располагалась лишь на пятом месте среди европейских рынков.

Второе место по объему продаж сохранила Германия, где в марте продали 294 161 автомобиль, что на 16% больше, чем годом ранее. На третьей позиции оказалась Италия с результатом 185 367 реализованных машин и приростом в 7,6%. Французский рынок занял четвертое место, показав объем в 173 633 автомобиля, что на 12,9% больше прошлогоднего значения. В пятерку лидеров вошла также Испания, где было продано 130 340 автомобилей, что на 11,7% превышает показатели марта прошлого года.

В случае включения России в европейскую статистику, отечественный авторынок занимает шестую строчку в рейтинге. По данным агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК», в марте 2026 года в России было реализовано 104 278 новых легковых автомобилей, что демонстрирует рост на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», отмечает, что российский рынок показал самую высокую положительную динамику среди крупнейших европейских рынков в начале весны. Более того, в марте впервые за последние три месяца объем продаж новых автомобилей в России превысил отметку в 100 тысяч единиц.

