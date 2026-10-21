В сентябре авторынок Казахстана вырос на 5%

В сентябре 2026 года в Казахстане продали 19 309 новых легковых и коммерческих автомобилей. Это на 5,2% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года и на 1,1% выше результата августа нынешнего. Об этом сообщает «Казахстанский автомобильный союз» (КАО). За 9 месяцев в соседней стране реализовали 165 678 машин — на 2,6% больше, чем за январь – сентябрь 2025 года.

По данным КАО, финансовые продукты и программы поддержки клиентов делают покупку нового автомобиля в Казахстане доступнее. Эти инструменты способствуют сохранению спроса и обновлению автопарка.

В сентябре казахстанский авторынок возглавил Chevrolet, показавший результат в 3 067 проданных автомобилей (+4,2% к сентябрю прошлого года). Второе место занял Hyundai: продажи его машин составили 2 932 единицы (-29,5%). На третьей позиции расположилась Kia с 2 584 реализованными экземплярами (+29,1%). Далее идет Changan — 1 501 шт. (+127,1%), а пятерку лидеров замыкает Chery с результатом 1 179 шт. (+28,3%).