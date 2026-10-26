Европейский авторынок в сентябре увеличился на 10%

В сентябре нынешнего года в европейских странах было продано 1,36 млн легковых автомобилей. По сравнению с тем же месяцем 2025-го показатель вырос на 10,2%. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Лидером европейского авторынка в начале осени стал Volkswagen, реализовавший 120,2 тыс. автомобилей. Однако его результат оказался на 5% ниже показателя сентября прошлого года. Второе место заняла Toyota с объемом продаж 79,4 тыс. машин (+0,7%), а третью позицию получилa Skoda, продавшая 78 тыс. автомобилей (+0,5%).

Четвертую строчку рейтинга занял Mercedes-Benz, на счету которого 71,9 тыс. реализованных автомобилей (+5,8%). Пятерку лидеров замкнула Tesla с результатом 68,8 тыс. машин. Продажи этой марки выросли на 72,5%.

За 9 месяцев 2026 года в Европе было продано 10,55 млн легковых автомобилей. Это на 6,3% превышает результат за январь – сентябрь прошлого года.