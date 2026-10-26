Главная Новости Продажи Европейский авторынок в сентябре увеличился на 10%
Новости

Европейский авторынок в сентябре увеличился на 10%

Продажи легковых автомобилей в Европе в сентябре выросли на 10,2%, до 1,36 млн машин. Volkswagen сохранил лидерство, Tesla увеличила реализацию на 72,5%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.10.2026, 10:42·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре нынешнего года в европейских странах было продано 1,36 млн легковых автомобилей. По сравнению с тем же месяцем 2025-го показатель вырос на 10,2%. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Лидером европейского авторынка в начале осени стал Volkswagen, реализовавший 120,2 тыс. автомобилей. Однако его результат оказался на 5% ниже показателя сентября прошлого года. Второе место заняла Toyota с объемом продаж 79,4 тыс. машин (+0,7%), а третью позицию получилa Skoda, продавшая 78 тыс. автомобилей (+0,5%).

Четвертую строчку рейтинга занял Mercedes-Benz, на счету которого 71,9 тыс. реализованных автомобилей (+5,8%). Пятерку лидеров замкнула Tesla с результатом 68,8 тыс. машин. Продажи этой марки выросли на 72,5%.

За 9 месяцев 2026 года в Европе было продано 10,55 млн легковых автомобилей. Это на 6,3% превышает результат за январь – сентябрь прошлого года.

Источник

Легковые автомобили (894)Продажи (1211)Авторынок европы (68)Автомобильные рынки (69)Марки-лидеры (412)Обзор рынка автомобилей (81)Европа (60)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация