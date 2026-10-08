«Авто.ру»: самый бюджетный бестселлер Geely официально появится в России

До конца 2026 года в России официально начнут продавать новый электрический хэтчбек Geely EX2. Об этом сообщает «Авто.ру» со ссылкой на источник в дилерской среде. Старт продаж ожидается в ближайшие месяцы.

На домашнем рынке хэтчбек Geely EX2 (он же Xingyuan) считается бестселлером. По итогам прошлого года и первой половины 2026-го модель установила рекорд продаж. Электромобиль относится к практичному B-классу: его длина составляет почти 4,13 метра, а колесная база достигает 2,65 метра.

Geely EX2 оснащается электродвигателем мощностью 116 лошадиных сил и аккумуляторной батареей емкостью 39,4 киловатт-часа. На полностью заряженной батарее хэтчбек способен проехать около 395 километров. Максимальная скорость автомобиля достигает 130 км\ч. Зарядка аккумулятора с 30 до 80 процентов занимает 21 минуту.

Клиренс электрокара равен 16 см. Объем багажного отделения составляет до 375 литров, а дополнительный передний отсек вмещает 70 литров.

Фото: Carsweek.ru

На китайском авторынке EX2\Xingyuan продается с 2024 года. Стоимость наиболее доступной версии составляет 69 800 юаней, что в пересчете на рубли дешевле 890 тысяч. За полтора года присутствия на рынке Китая бюджетный электрокар разошелся тиражом более 800 000 экземпляров.

В России пока встречаются отдельные Geely EX2, ввезенные по параллельным каналам. Например, в Твери под заказ предлагают хэтчбек 2026 года с пробегом 1 км за 1,78 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, как изменился популярный кроссовер Geely Atlas после планового рестайлинга.

Фото: Auto.ru