Главная Новости Авторынок россии Автомобили УАЗ подорожали, тогда как кроссовер Jetour Dashing стал дешевле
Новости

Автомобили УАЗ подорожали, тогда как кроссовер Jetour Dashing стал дешевле

УАЗ повысил цены на весь модельный ряд на 80 тысяч рублей, а кроссовер Jetour Dashing подешевел в двух из трех комплектаций на 50–80 тысяч рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2026, 17:11·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих на российском рынке, зафиксировали изменение цен на новые автомобили двух марок.

УАЗ повысил стоимость всего модельного ряда на 80 тысяч рублей. В результате «Буханка» подорожала на 4,1 – 4,9%, «Хантер» — на 3,9 – 4,7%, «Патриот» — на 3,7 – 4,2%, «Пикап» — на 3,6 – 4,1%, а «Профи» — на 3,2 – 4,0%.

Кроссовер Jetour Dashing, в свою очередь, стал дешевле в двух из трех доступных комплектаций. Стоимость версии Комфорт снизилась на 50 тысяч рублей (-1,8%), а Люкс — на 80 тысяч (-2,6%).

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (1040)Легковые автомобили (872)УАЗ (201)Легкие коммерческие автомобили (262)Цены (169)JETOUR (170)Jetour dashing (11)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация