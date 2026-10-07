Автомобили УАЗ подорожали, тогда как кроссовер Jetour Dashing стал дешевле

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих на российском рынке, зафиксировали изменение цен на новые автомобили двух марок.

УАЗ повысил стоимость всего модельного ряда на 80 тысяч рублей. В результате «Буханка» подорожала на 4,1 – 4,9%, «Хантер» — на 3,9 – 4,7%, «Патриот» — на 3,7 – 4,2%, «Пикап» — на 3,6 – 4,1%, а «Профи» — на 3,2 – 4,0%.

Кроссовер Jetour Dashing, в свою очередь, стал дешевле в двух из трех доступных комплектаций. Стоимость версии Комфорт снизилась на 50 тысяч рублей (-1,8%), а Люкс — на 80 тысяч (-2,6%).

Фото: АВТОСТАТ