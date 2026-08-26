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Подержанные автомобили за полгода подорожали на 4%

Средняя цена подержанного автомобиля в России в июле 2026 года достигла 1,448 млн рублей, увеличившись на 4% с начала года и на 0,7% за месяц.
РедакцияР
Редакция
26.08.2026, 14:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В июле 2026 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России достигла 1,448 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», подготовившие ежемесячный обзор «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Для сравнения, в январе 2026-го автомобиль с пробегом в среднем стоил 1,391 млн рублей. Таким образом, за шесть месяцев цена выросла на 57 тысяч рублей, или на 4%.

По данным экспертов агентства, подержанные автомобили в нашей стране дорожают третий месяц подряд — с мая. В июле по сравнению с июнем средняя стоимость увеличилась на 11 тысяч рублей, или на 0,7%.

Более подробная информация о ценах на б/у автомобили с разбивкой по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям представлена здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Вторичный рынок (201)Автомобили с пробегом (201)Легковые автомобили (824)Цены (156)

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