В сентябре подержанные автомобили подорожали на 1,2%

В сентябре 2026 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 млн 462 тыс. рублей. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, по сравнению с августом автомобили с пробегом подорожали в среднем на 1,2%, или 17 тыс. рублей. После августовского снижения на 0,2% к июлю цены вновь пошли вверх. Ярыгин также напомнил, что подержанные машины дорожали с мая по июль.

В сентябре средняя стоимость автомобилей с пробегом также превысила показатель сентября 2025-го. Годовой рост составил 4,7%, или 65 тыс. рублей. Более подробная информация о ценах в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ