Главная Новости Легковые автомобили В сентябре подержанные автомобили подорожали на 1,2%
Новости

В сентябре подержанные автомобили подорожали на 1,2%

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в сентябре 2026 года выросла на 1,2% и достигла 1,462 млн рублей, сообщили эксперты агентства Автостата.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 13:36·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре 2026 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 млн 462 тыс. рублей. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, по сравнению с августом автомобили с пробегом подорожали в среднем на 1,2%, или 17 тыс. рублей. После августовского снижения на 0,2% к июлю цены вновь пошли вверх. Ярыгин также напомнил, что подержанные машины дорожали с мая по июль.

В сентябре средняя стоимость автомобилей с пробегом также превысила показатель сентября 2025-го. Годовой рост составил 4,7%, или 65 тыс. рублей. Более подробная информация о ценах в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Вторичный рынок (209)Автомобили с пробегом (209)Легковые автомобили (881)Цены (170)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация